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28.04.2021 07:26
Рубрика: Экономика

Кабмин поддержал инициативу освободить от налога доходы от сдачи пластика

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 92(8443)
Правительство России поддержало законопроект, предлагающий освободить граждан от налога на доходы от сдачи бытовых отходов: бутылок, пластика, металлолома.
Фото: Марина Волосевич Фото: Марина Волосевич
Фото: Марина Волосевич

Немногие знают, что деньги, полученные за накопленные бутылки или старые сковородки, необходимо декларировать. Непредставление в налоговый орган в установленный срок декларации грозит штрафом от тысячи рублей.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 228 Налогового кодекса физические лица, получившие доход от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности, самостоятельно исчисляют и уплачивают НДФЛ, исходя из сумм полученных ими доходов", - поясняют эксперты.

Теоретически граждане могут получить имущественный вычет, то есть уплаченные налоги им вернут. Но это дополнительная морока с документами. Кроме того, человек может представить в налоговую инспекцию документы, подтверждающие, что сданное имущество находилось в его собственности более трех лет. Тогда налоги с полученного навара вообще не возьмут. То есть надо всего лишь доказать, что бутылки от лимонада пролежали в гараже достаточно долго, чтобы не платить за них налог. Но многие ли могут представить чеки за лимонад давно минувших дней?

Депутат Госдумы Алексей Канаев направил в правительство для отзыва проект поправок в Налоговый кодекс, полностью освобождающий граждан от налогов на доходы от сдачи бытовых отходов. В правительстве страны поддержали инициативу.

Правительственные эксперты также отметили, что еще с 1 января 2019 года Налоговым кодексом было предусмотрено освобождение от уплаты НДФЛ на сдаваемую макулатуру. После принятия этого решения объем заготовки макулатуры увеличился с 3 до 4,5 млн тонн в год.

"Предлагаемая инициатива освобождения граждан от налога от сдачи вторсырья интересна с точки зрения того, что тем самым разрешается одна из проблем фактической неисполнимости нормы права, - говорит заведующий Бюро адвокатов "Де-юре", почетный адвокат России Никита Филиппов. - Это обусловлено в том числе тем, что практически никто налоги от сдачи бутылок не платит".

По закону гражданин обязан задекларировать полученный доход и вправе на такие доходы заявить имущественный вычет на сумму не более 250 тысяч рублей, а если вторсырье находилось у него в собственности более 3 лет, то такие доходы в принципе не подлежат налогообложению.

"Но обязанность задекларировать доход, даже если он не подлежит налогообложению, у налогоплательщика остается, - подчеркивает Никита Филиппов. - При этом затраты на проведение проверки факта нарушения, привлечение к ответственности в принципе будут выше размера взимаемого налога за некоторыми исключениями".

Конечно, проблемы с налоговой инспекцией в данном случае - скорее гипотетическое предположение. Тем не менее они могут возникнуть. Однако есть и другие юридические опасности при продаже отходов. Адвокат напоминает, что в КоАП есть статья 14.26. Она регулирует правила обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов.

Каждый регион устанавливает свои правила о том, что именно можно отнести к бытовым отходам цветных и черных металлов. При этом граждане просто так скупку лома производить не вправе, поскольку это лицензируемая деятельность.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Так, жителя Тульской области, купившего у другого б/у аккумулятор без письменного заявления о сдаче отходов, без предъявления паспорта, оформления приемо-сдаточного акта и без проведения радиационного контроля, оштрафовали на 2 тысячи рублей. Все это живые примеры из судебной практики.

"Гражданин перевозил в своем автомобиле 1740 кг лома черного металла без каких-либо документов - подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей с конфискацией лома черного металла, - продолжает рассказывать Никита Филиппов. - Другой гражданин перевозил 100 кг лома черного металла, но при этом он сумел доказать, что указанный лом относится к перечню видов лома цветных и черных металлов, образующихся в быту и подлежащих приему от физических лиц, поэтому оснований для его привлечения к ответственности не возникло".

А в Пермском крае некоего гражданина пытались оштрафовать за перевозку на тележке мусорного бака без дна. Сам бак был найден гражданином в овраге. Правоохранители сочли это "транспортировкой лома черного металла". Но суд не согласился с позицией правоохранителей. Он объяснил, что тележка приводится в движение мускульной силой человека и транспортным средством не является. А значит, перевозка на ней металла не является транспортировкой и под статью не подпадает.

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