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Россияне назвали нелюбимые домашние обязанности 11:10
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28.04.2021 11:10
Рубрика: Общество

Россияне назвали нелюбимые домашние обязанности

Текст: Владимир Емельяненко

Больше всего из списка домашних забот россияне хотели бы переложить на кого-то другого мытье окон. Такое желание испытывают 40 процентов соотечественников. Они приняли участие в опросе сервисов "Работа.ru" и "СберУслуги". Итоги этих исследований публикует РИА Новости.

Фото: iStock
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При этом 46 процентов опрошенных вообще заявили о том, что хотели бы переложить на кого-то другого обязанности по дому. Следующее за мытьем окон занятие домашним хозяйством, которое люди хотели поручить кому-то другому, идет общая уборка по дому (37 процентов). 33 процента участников исследования хотели бы, чтобы кто-то другой взял на себя обязанность по приготовлению еды. А 36 процентов доверили бы мастерам мелкий ремонт.

Среди прочих домашних дел, которые бы люди хотели передать другим, - это глаженье и раскладывание одежды по местам (27 процентов), 23 процента мечтают отказаться от мелкого бытового ремонта, 14 процентов не хотят помогать детям с уроками, 13 процентов передали бы кому-то другому уход за пожилыми родными.

При этом трудно людей назвать лентяями. По данным опроса, 32 процента участников исследования отводят на домашние дела более девяти часов в неделю. Пятой части опрошенных или 21 проценту достаточно 1-3 часов на бытовые заботы по дому, а 26 процентов трудятся по дому от трех до шести часов в неделю. 18 процентов текущим домашним обязанностям посвящают от шести до девяти часов в неделю. И лишь три процента - ниже статистической погрешности - сообщили о том, что домашние дела за них делают другие люди.

В опросе в апреле 2021 года приняли участие более 2,3 тысяч россиян из всех округов России.

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