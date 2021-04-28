Россияне раскупают авиабилеты на курорты на дополнительные нерабочие дни

Новости

Участников Олимпиады в Токио попросили питаться быстрее 18:13
Мосгорсуд опроверг отмену решения о взыскании с Киркорова 780 тыс. евро 18:06
Вышел новый русский трейлер мультфильма Pixar "Лука" 17:54
Рособрнадзор: Ухудшения результатов ЕГЭ из-за майских каникул в школах не будет 17:52
В библиотеке Петербурга объяснили драку посетителей роликом в TikTok 17:46
В Роспотребнадзоре прокомментировали "убийство" коронавируса за секунду 17:34
Суд арестовал гражданина России по обвинению в госизмене 17:26
МИД Болгарии готов максимально смягчить режим выдачи виз россиянам 17:24
Вышел первый трейлер фантастического боевика "Война будущего" 17:24
Борт МЧС России вылетел в Индию 17:22
В Ялте директора службы "112" уличили в растрате 18,3 млн рублей 17:19
Медведев заявил, что Москву нужно разгружать от чиновников 17:15
Путин сообщил Моди о решении отправить гумпомощь в Индию 17:15
Санитарная авиация станет доступней благодаря нацпроекту 17:11
Собянин рассказал о строительстве корпусов скорой помощи в столичных больницах 17:09
Россия передаст Индии 200 тысяч упаковок "Фавипиравира" от COVID-19 17:08
Владельцев сгоревшей "Невской мануфактуры" оштрафовали на 80 тысяч рублей 17:03
В Совете Федерации предложили установить в России День отца 16:59
Патрушев обсудил с белорусским коллегой вмешательство в дела двух стран 16:58
Медведев назвал Навального проходимцем 16:57
Росреестр рассказал о приеме документов в нерабочие дни 16:54
Франция запустила межконтинентальную баллистическую ракету в сторону США 16:50
В Петербург прибыл спецпоезд "Мы - армия страны! Мы - армия народа!" 16:48
Суд удовлетворил иск прокуратуры в интересах дочери актера Баталова 16:46
МИД ответил на угрозу отключить Россию от SWIFT: Пусть попробуют 16:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
28.04.2021 17:38
Рубрика: Экономика

Россияне раскупают авиабилеты на курорты на дополнительные нерабочие дни

Текст: Евгений Гайва
Интерес к авиабилетам на нерабочие дни с 4 по 7 мая вырос в 2 раза, сообщили агрегаторы. Но всплеска продаж туров нет, так как организованные туристы в этом случае определились с поездкой заранее, говорят эксперты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Количество поисков авиабилетов возросло более чем в 1,5 раза после того, как стало известно, что дни с 4 по 7 мая объявлены нерабочими, рассказала "РГ" руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова. Больше всего россияне интересовались перелетами в Минеральные Воды, Сочи и Симферополь.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Голикова попросила работодателей исполнить решение о нерабочих днях

Однако в итоге на данный момент 28,6% всех новых бронирований авиабилетов с вылетом с 4 по 7 мая пришлось на Москву. На втором месте по популярности Санкт-Петербург. Доля бронирований по этому направлению составила 11,5%. В Сочи забронировано 6,3% авиабилетов. Также популярны Симферополь (4%), Краснодар (3,6%), Казань (2,8%), Минеральные Воды (2,7%), Калининград (2,6%), Екатеринбург (2,4%) и Махачкала (2%).

"По сравнению с 2019 годом доля столицы и Краснодара практически не изменилась, Санкт-Петербург стал популярнее на 40%, а доли Сочи, Симферополя и Махачкалы возросли на 50%. Заметнее всего увеличилась популярность Калининграда, практически в 2 раза", - отметила Шелехова.

Примерно те же данные приводят в Tutu.ru. Стимулируют продажи более низкие цены на авиабилеты с вылетом с 4 по 7 мая по сравнению с 30 апреля.

При этом организованные туристы не стали докупать туры на дополнительные дни, никакого всплеска продаж нет, отметили в Российском союзе туриндустрии и Ассоциации туроператоров России. Если поменять заранее купленный короткий тур на десятидневную поездку придется существенно доплатить за дорогу и проживание. К тому же многие туры формируются на невозвратных билетах, то есть билет, как минимум в одну сторону, придется приобретать повторно, поясняют представители туриндустрии.

"О дополнительных нерабочих днях было объявлено поздно, когда почти все туристы уже приняли решение. К тому же на эти даты очень высокие цены и очень мало хороших предложений по размещению и авиабилетов. Туристы бронировали туры с начала марта и до середины апреля", - поясняет генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Фото: Ахмед Ибрагимов
Как с помощью туризма хотят вернуть жителей в дагестанское село

При этом туристы начали переключаться с перегруженных черноморских курортов на другие направления. Среди них - побережье Каспийского моря. Перелеты в Махачкалу, по данным агрегаторов, вошли в число самых востребованных направлений.

Однако сейчас отдых на Каспии - не массовое направление, говорит Ромашкин. Побережье Каспийского моря посещают в год несколько сотен тысяч человек, тогда как, например, Краснодарский край посещают в год примерно 16 миллионов туристов.

Инфраструктура на Каспии менее развита. А туристам сейчас нужно не только теплое море и песок, но и парки, развлекательные, торговые центры, аквапарки, поясняет Ромашкин. Кроме того, сказывается отсутствие продвижения Дагестана в медийном пространстве. Туристы не верят, что там безопасно. Чтобы мнение россиян изменилось нужно проводить работу по продвижению этих курортов и целенаправленно вкладывать средства в развитие инфраструктуры, изучив потребности туристов, замечает представитель туриндустрии.

Экономика Туризм

Главное сегодня

МИД ответил на угрозу отключить Россию от SWIFT: Пусть попробуют
Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского в Ватикане
Лавров иронично ответил на вопрос об отношении РФ к заявлениям Болгарии
Медведев: Переход на четырехдневную рабочую неделю должен быть постепенным
Песков назвал досадным происшествием инцидент с флагом на ЧМ по шашкам
В России упростили использование маткапитала
Минтруд разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни с 4 по 7 мая