Россияне раскупают авиабилеты на курорты на дополнительные нерабочие дни

Интерес к авиабилетам на нерабочие дни с 4 по 7 мая вырос в 2 раза, сообщили агрегаторы. Но всплеска продаж туров нет, так как организованные туристы в этом случае определились с поездкой заранее, говорят эксперты.

Количество поисков авиабилетов возросло более чем в 1,5 раза после того, как стало известно, что дни с 4 по 7 мая объявлены нерабочими, рассказала "РГ" руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова. Больше всего россияне интересовались перелетами в Минеральные Воды, Сочи и Симферополь.

Однако в итоге на данный момент 28,6% всех новых бронирований авиабилетов с вылетом с 4 по 7 мая пришлось на Москву. На втором месте по популярности Санкт-Петербург. Доля бронирований по этому направлению составила 11,5%. В Сочи забронировано 6,3% авиабилетов. Также популярны Симферополь (4%), Краснодар (3,6%), Казань (2,8%), Минеральные Воды (2,7%), Калининград (2,6%), Екатеринбург (2,4%) и Махачкала (2%).

"По сравнению с 2019 годом доля столицы и Краснодара практически не изменилась, Санкт-Петербург стал популярнее на 40%, а доли Сочи, Симферополя и Махачкалы возросли на 50%. Заметнее всего увеличилась популярность Калининграда, практически в 2 раза", - отметила Шелехова.

Примерно те же данные приводят в Tutu.ru. Стимулируют продажи более низкие цены на авиабилеты с вылетом с 4 по 7 мая по сравнению с 30 апреля.

При этом организованные туристы не стали докупать туры на дополнительные дни, никакого всплеска продаж нет, отметили в Российском союзе туриндустрии и Ассоциации туроператоров России. Если поменять заранее купленный короткий тур на десятидневную поездку придется существенно доплатить за дорогу и проживание. К тому же многие туры формируются на невозвратных билетах, то есть билет, как минимум в одну сторону, придется приобретать повторно, поясняют представители туриндустрии.

"О дополнительных нерабочих днях было объявлено поздно, когда почти все туристы уже приняли решение. К тому же на эти даты очень высокие цены и очень мало хороших предложений по размещению и авиабилетов. Туристы бронировали туры с начала марта и до середины апреля", - поясняет генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

При этом туристы начали переключаться с перегруженных черноморских курортов на другие направления. Среди них - побережье Каспийского моря. Перелеты в Махачкалу, по данным агрегаторов, вошли в число самых востребованных направлений.

Однако сейчас отдых на Каспии - не массовое направление, говорит Ромашкин. Побережье Каспийского моря посещают в год несколько сотен тысяч человек, тогда как, например, Краснодарский край посещают в год примерно 16 миллионов туристов.

Инфраструктура на Каспии менее развита. А туристам сейчас нужно не только теплое море и песок, но и парки, развлекательные, торговые центры, аквапарки, поясняет Ромашкин. Кроме того, сказывается отсутствие продвижения Дагестана в медийном пространстве. Туристы не верят, что там безопасно. Чтобы мнение россиян изменилось нужно проводить работу по продвижению этих курортов и целенаправленно вкладывать средства в развитие инфраструктуры, изучив потребности туристов, замечает представитель туриндустрии.