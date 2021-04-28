Россияне стали чаще страховать поездки

Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, россияне довольно активно путешествовали в 2020 году. С приближением нового туристического сезона эксперты прогнозируют увеличение турпотока как внутри страны, так и за рубеж.

В поездках в горы, особенно с детьми, дополнительная страховка точно не будет лишней. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Накал страстей, связанный с коронавирусом, постепенно спадает, но для туристов по-прежнему важна безопасность в путешествии. Чувствовать себя защищенным в поездке невозможно без страхового полиса. И если раньше отечественные туристы выбирали страховой продукт по принципу "самое дешевое", то сегодня такой подход непопулярен.

"Мы видим, что независимо от направления путешествия, Россия это или зарубежье, туристы стали более осмысленно подходить к выбору и покупке страховки,- рассказал генеральный директор сервиса электронного страхования Cherehapa Максим Пичугин. - Если до пандемии в большинстве случаев страховка для путешествий покупалась подешевле, то сейчас многие перед покупкой хотят познакомиться с содержанием полиса и условиями, задают вопросы".

Сегодня туристы пристально вчитываются в страховые договоры и выбирают оптимальный для себя пакет опций, куда должно быть включено и страхование от COVID-19.

Согласно данным, которые приводит АТОР, по итогам 2020 года было зафиксировано 15 тысяч страховых случаев, произошедших с туристами за рубежом. Несмотря на то, что доля "короновирусных" случаев в общей массе небольшая - всего 0,03 процента, сам факт максимальной защиты от COVID-19 крайне важен для туристов.

Туристы стали внимательнее изучать договоры, чтобы убедиться, что страховка покрывает риск заболеть коронавирусом

"Программы страхования от коронавируса включают такие риски, как диагностика, стационарное лечение коронавируса и смерть застрахованного от ковида, - поясняет профессор кафедры финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Ахвледиани. - Только при наличии страхового полиса туристу за рубежом может быть оказана страховая помощь, связанная с оплатой медицинских расходов при выявлении и лечении коронавируса".

Некоторые зарубежные государства, например, страны Шенгенской зоны, вообще невозможно посетить, не имея страховки с включенной в нее защитой от COVID-19. Страховка для Шенгенской визы должна быть без франшизы, также в полис должны быть обязательно включены такие пункты, как амбулаторное лечение и вызов врача на дом. Сумма покрытия должна составлять не менее 30 тысяч евро.

Помимо стран, непосредственно входящих в Шенгенскую зону, такая же страховка потребуется и для въезда в те страны, которые только готовятся войти в Еврозону. Это Хорватия, Болгария и Румыния.

Несмотря на то, что список стран, куда можно въехать без какой-либо страховки, довольно большой, количество туристов, готовых брать все риски на себя, стремительно снижается. И связано это не только с пандемией. Любая медицинская помощь (вдруг внезапно разболится зуб или скользкая плитка у бассейна станет причиной серьезной травмы) в чужой стране обойдется в круглую сумму. Включенная в страховой полис опция "Отмена поездки" поможет не потерять деньги, потраченные на путевку, потеря багажа или даже документов - также станет головной болью страховой компании, но не туристов.

Страховщики отмечают, что приобретать страховые продукты стали активнее даже туристы, путешествующие внутри России.

Все больше путешественников по России покупают дополнительную страховку и добровольное медицинское страхование

"Несмотря на то, что для туристов, отдыхающих и путешествующих по России, лечение от коронавируса проводится в рамках полиса ОМС, многие из них приобретают полисы добровольного медицинского страхования, которые содержат расширенный перечень рисков и возможность предоставления дополнительных страховых выплат при диагностировании, проведении тестов на коронавирус и т.д. - говорит Юлия Ахвледиани. - Кроме того, имеются случаи серьезных осложнений от коронавируса, и эти риски также включаются в программу ДМС".

100 долларов придется заплатить за вызов скорой в Турции, в такую же сумму обойдутся сутки в стационаре

Если еще пару лет назад большинство туристов могло планировать свой отпуск заранее, то теперь, из-за внезапно меняющихся внешних факторов, это стало рискованным делом. Согласно опросу, проведенному компанией Amadeus, 39 процентов туристов с большим энтузиазмом планируют путешествия, если знают, что в случае отмены они не потеряют деньги. Опция "Отмена поездки" стала одним из самых популярных пунктов за последнее время, которые включают в страховые продукты. Так же эта опция дает право туристу вернуть средства, потраченные не только на саму путевку, но и на оплату страховки. Так, недавно, когда из-за ухудшения эпидобстановки власти приняли решение прекратить чартерное авиасообщение между Россией и Турцией, компания "Росгосстрах" заявила, что вернет туристам, не попавшим на отдых в Турцию, в полном объеме средства за покупку полиса путешественника с риском "Отмена поездки" несмотря на то, что прекращение авиаперелетов по решению властей не относится к страховым случаям по этому риску.

Пандемия изменила не только отношение туристов к страхованию, но и сами страховые продукты претерпели изменения, стали более гибкими. На рынке появились совершенно новые предложения. В частности, набирают популярность так называемые полисы UBI, которые вступают в силу в тот момент, когда поездка началась, и не привязаны к определенным датам. Такой полис становится удобным, если поездка внезапно отменилась. Его не нужно "замораживать" или переносить даты, как это требуется с классическим страховым полисом. Не потребуется даже писать заявления в страховую компанию, все будет сделано автоматически и полис вступит в силу только, когда поездка начнется.