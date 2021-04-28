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27.04.2021 22:03
Рубрика: Экономика

Чемодан, паспорт, полис

Россияне стали чаще страховать поездки
Текст: Евгения Мамонова
Российская газета - Спецвыпуск № 91(8442)
Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, россияне довольно активно путешествовали в 2020 году. С приближением нового туристического сезона эксперты прогнозируют увеличение турпотока как внутри страны, так и за рубеж.
В поездках в горы, особенно с детьми, дополнительная страховка точно не будет лишней. Фото: РИА Новости www.ria.ru В поездках в горы, особенно с детьми, дополнительная страховка точно не будет лишней. Фото: РИА Новости www.ria.ru
В поездках в горы, особенно с детьми, дополнительная страховка точно не будет лишней. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Накал страстей, связанный с коронавирусом, постепенно спадает, но для туристов по-прежнему важна безопасность в путешествии. Чувствовать себя защищенным в поездке невозможно без страхового полиса. И если раньше отечественные туристы выбирали страховой продукт по принципу "самое дешевое", то сегодня такой подход непопулярен.

Фото: Пресс-служба РАТСП
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"Мы видим, что независимо от направления путешествия, Россия это или зарубежье, туристы стали более осмысленно подходить к выбору и покупке страховки,- рассказал генеральный директор сервиса электронного страхования Cherehapa Максим Пичугин. - Если до пандемии в большинстве случаев страховка для путешествий покупалась подешевле, то сейчас многие перед покупкой хотят познакомиться с содержанием полиса и условиями, задают вопросы".

Сегодня туристы пристально вчитываются в страховые договоры и выбирают оптимальный для себя пакет опций, куда должно быть включено и страхование от COVID-19.

Согласно данным, которые приводит АТОР, по итогам 2020 года было зафиксировано 15 тысяч страховых случаев, произошедших с туристами за рубежом. Несмотря на то, что доля "короновирусных" случаев в общей массе небольшая - всего 0,03 процента, сам факт максимальной защиты от COVID-19 крайне важен для туристов.

Туристы стали внимательнее изучать договоры, чтобы убедиться, что страховка покрывает риск заболеть коронавирусом

"Программы страхования от коронавируса включают такие риски, как диагностика, стационарное лечение коронавируса и смерть застрахованного от ковида, - поясняет профессор кафедры финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Ахвледиани. - Только при наличии страхового полиса туристу за рубежом может быть оказана страховая помощь, связанная с оплатой медицинских расходов при выявлении и лечении коронавируса".

Некоторые зарубежные государства, например, страны Шенгенской зоны, вообще невозможно посетить, не имея страховки с включенной в нее защитой от COVID-19. Страховка для Шенгенской визы должна быть без франшизы, также в полис должны быть обязательно включены такие пункты, как амбулаторное лечение и вызов врача на дом. Сумма покрытия должна составлять не менее 30 тысяч евро.

Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino
В ЕС назвали основное требование к туристам

Помимо стран, непосредственно входящих в Шенгенскую зону, такая же страховка потребуется и для въезда в те страны, которые только готовятся войти в Еврозону. Это Хорватия, Болгария и Румыния.

Несмотря на то, что список стран, куда можно въехать без какой-либо страховки, довольно большой, количество туристов, готовых брать все риски на себя, стремительно снижается. И связано это не только с пандемией. Любая медицинская помощь (вдруг внезапно разболится зуб или скользкая плитка у бассейна станет причиной серьезной травмы) в чужой стране обойдется в круглую сумму. Включенная в страховой полис опция "Отмена поездки" поможет не потерять деньги, потраченные на путевку, потеря багажа или даже документов - также станет головной болью страховой компании, но не туристов.

Страховщики отмечают, что приобретать страховые продукты стали активнее даже туристы, путешествующие внутри России.

Все больше путешественников по России покупают дополнительную страховку и добровольное медицинское страхование

"Несмотря на то, что для туристов, отдыхающих и путешествующих по России, лечение от коронавируса проводится в рамках полиса ОМС, многие из них приобретают полисы добровольного медицинского страхования, которые содержат расширенный перечень рисков и возможность предоставления дополнительных страховых выплат при диагностировании, проведении тестов на коронавирус и т.д. - говорит Юлия Ахвледиани. - Кроме того, имеются случаи серьезных осложнений от коронавируса, и эти риски также включаются в программу ДМС".

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Если еще пару лет назад большинство туристов могло планировать свой отпуск заранее, то теперь, из-за внезапно меняющихся внешних факторов, это стало рискованным делом. Согласно опросу, проведенному компанией Amadeus, 39 процентов туристов с большим энтузиазмом планируют путешествия, если знают, что в случае отмены они не потеряют деньги. Опция "Отмена поездки" стала одним из самых популярных пунктов за последнее время, которые включают в страховые продукты. Так же эта опция дает право туристу вернуть средства, потраченные не только на саму путевку, но и на оплату страховки. Так, недавно, когда из-за ухудшения эпидобстановки власти приняли решение прекратить чартерное авиасообщение между Россией и Турцией, компания "Росгосстрах" заявила, что вернет туристам, не попавшим на отдых в Турцию, в полном объеме средства за покупку полиса путешественника с риском "Отмена поездки" несмотря на то, что прекращение авиаперелетов по решению властей не относится к страховым случаям по этому риску.

Фото: Станислав Жданов
Что ждет страховой рынок после пандемии

Пандемия изменила не только отношение туристов к страхованию, но и сами страховые продукты претерпели изменения, стали более гибкими. На рынке появились совершенно новые предложения. В частности, набирают популярность так называемые полисы UBI, которые вступают в силу в тот момент, когда поездка началась, и не привязаны к определенным датам. Такой полис становится удобным, если поездка внезапно отменилась. Его не нужно "замораживать" или переносить даты, как это требуется с классическим страховым полисом. Не потребуется даже писать заявления в страховую компанию, все будет сделано автоматически и полис вступит в силу только, когда поездка начнется.

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