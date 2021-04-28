Минобрнауки: Российские вузы вправе перейти на удаленку с 4 по 7 мая

"Руководители организаций вправе обеспечить реализацию образовательных программ и проведение промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий", - говорится в приказе.

Таким образом, вузам разрешается в период 4-7 мая продолжать учебный процесс, но в удаленном режиме.

При этом ректоры до 30 апреля должны определить, сколько сотрудников будут обеспечивать работу вузов с 4 по 7 мая, и сообщить им об изменении графика.

Уже известно, что для студентов РАНХиГС с 1 по 10 мая учебный процесс не будет остановлен, а перейдет в дистанционный формат: 3 и 7 мая - полностью учебные дни (по расписанию, но удаленно), а с 4 по 7 мая студентам предлагается заниматься самостоятельно по заданиям преподавателей. В Уральском федеральном университет студенты будут отдыхать с 1 по 10 мая, а занятия с 3 и 8 мая перенесут на числа с 12 по 21 мая. В СПбГУ с 4 по 7 мая будут установлены нерабочие дни.