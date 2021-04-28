РПЦ: Оснований ограничивать посещение храмов на Пасху нет

В Русской православной церкви не видят оснований ограничивать посещение храмов на Пасху. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в Московской патриархии.

Ранее об этом же в телепрограмме "Церковь и мир" на канале "Россия-24" заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). "Надеюсь, что в большинстве городов и в других населенных пунктах не будет тех ограничений, которые были в том году. И все православные верующие, которые пожелают, смогут встретить Пасху в храме, а не только у экранов телевизоров или своих компьютеров", - сказал митрополит Иларион.

Он выразил надежду на то, что в 2021 году Русская православная церковь отметит Пасху без ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В храмах РПЦ в пасхальную ночь и последующие дни Пасхальной седмицы "будут действовать общепринятые профилактические меры, в том числе масочный режим".

Так же митрополит Иларион заметил, что для тех, кто по разным причинам все же не сможет прийти на праздничные богослужения, особенно для пожилых людей, храмы будут организовывать прямые трансляции литургии. "Но все-таки подлинный христианский праздник - это тот праздник, когда человек приходит в храм и когда он причащается святых Христовых тайн и соединяется с Христом. Я очень надеюсь, что все наши православные верующие будут иметь эту возможность в страстную седмицу и на Пасху", - заключил священник.