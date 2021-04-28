"Русское Радио" проводит вокальный конкурс

В конце марта "Русское Радио" запустило уникальный песенный конкурс #ПоюЛюбимоеНаРусском. По условиям проекта, впервые для победы важны не вокальные данные, а харизма, желание петь и умение петь от души. Все, что нужно для участия - выложить видео с исполнением любимой песни в социальные сети с хештегом #ПоюЛюбимоеНаРусском. Победитель конкурса споет на одной сцене со звездой и выиграет 1 миллион рублей от генерального спонсора проекта.

Благодаря яркой концепции конкурса и акцента на песнях, звучащих на волнах радиостанции, проект моментально стал популярен как среди слушателей и потенциальных участников, так и среди звезд российской эстрады. На страничках в социальных сетях исполнители вдохновляют и мотивируют своих поклонников на участие в проекте.

"Я всегда поддерживаю творческих людей, я за возможность самовыражаться и творить! - говорит Полина Гагарина. - Прекрасно, что "Русское Радио" организовало вокальный конкурс, в котором на первом месте - эмоциональное исполнение. Иногда именно в нем, а не в силе вокала раскрывается настоящий талант".

Перед жюри стоит непростая задача - выбрать лучшее видео! Имя победителя конкурса станет известно 30 апреля в утреннем шоу "Русские Перцы". У слушателей еще есть возможность поучаствовать в конкурсе и выиграть главные призы!