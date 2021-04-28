Рынку страхования в 2021 году обещают умеренный рост

Несмотря на провальные результаты II квартала 2020 года, когда действовали максимально масштабные ограничительные и карантинные меры, они были успешно отыграны страховщиками во втором полугодии 2020 года.

Кроме того, итоги 2020-го оказались даже лучше, чем результаты 2019-го: объем собранных страховых премий вырос на 3,9 процента против нулевой динамики годом ранее и достиг 1,5 триллиона рублей. В абсолютном выражении страховой рынок прибавил 58 миллиардов рублей. Драйвером роста страхового рынка в ушедшем году вновь стало страхование жизни.

В 2019 году страхование жизни сокращалось на фоне стандартизации информирования граждан при покупке полисов, а также по итогам получения невысокой относительно ожиданий доходности по завершившимся договорам ИСЖ. Рост взносов по страхованию жизни в 2020 году был обусловлен в значительной степени продвижением продуктов накопительного страхования жизни (НСЖ). В классическом варианте эти продукты предполагают регулярность взносов на протяжении всего срока действия полиса, однако на практике часть взносов по НСЖ в 2020 году обеспечена договорами с единовременным взносом. Важно добавить, что в начале текущего года регулятор рекомендовал страховщикам ограничить продажу полисов НСЖ и ИСЖ с единоразовой премией, так как среди этих полисов наиболее велика доля мисселинга и неосознанных покупок. Также в 2020 году на фоне смягчения денежно-кредитной политики и действия государственной программы льготной ипотеки динамично развивались виды кредитного страхования. Так, страхование от несчастных случаев и болезней выросло на 8 процентов за 2020 год по сравнению с 2019-м. В числе пострадавших от пандемии видов оказались ДМС (-2 процента), страхование финансовых рисков (-9,2 процента) и страхование грузов (-7,8 процента), что стало следствием замедления экономической активности и сокращения расходов юридическими лицами.

Страховой рынок не только вырос по премиям за 2020 год, но и в большинстве своем сохранил финансовую устойчивость. За истекший год "Эксперт РА" произвел понижение всего лишь 7 рейтингов финансовой надежности страховых компаний. За этот же период агентство подтвердило 45 рейтингов страховщиков. А некоторым компаниям удалось даже укрепить свою финансовую устойчивость - агентством произведено 11 повышений рейтингов.

Два прогноза

По базовому сценарию "Эксперт РА" рынок non-life (т. е. без учета страхования жизни) страхования в 2021 году вырастет на 2-3 процента до 1,13-1,14 триллиона рублей. Согласно консервативному прогнозу, рынок немного сократится, но не более чем на 1 процент. Базовый сценарий предполагает, что восстановление страхового рынка будет идти умеренными темпами вслед за плавным восстановлением экономики. Консервативный сценарий будет реализован в случае более медленного восстановления экономики, сохранения пониженной деловой активности и сниженного потребительского спроса в течение длительного срока. В обоих сценариях факторами неопределенности продолжает выступать дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом и продолжительность рецессии в мировой экономике.

Страховой рынок не только вырос по премиям за 2020 год, но и сохранил финансовую устойчивость

Динамика премий по видам страхования, связанным с кредитованием, окажется под давлением ожидаемых роста банковских ставок и снижения объемов выдачи ипотечных кредитов. Поддержку окажет активное продвижение страховых продуктов через банковский канал продаж. В базовом сценарии объем премий по страхованию от несчастных случаев и болезней вырастет на 5-6 процентов, в консервативном - на 2-3 процента, по страхованию имущества физических лиц на 7-8 процентов и 3-4 процента соответственно. Страхование автокаско, которое находится в высокой зависимости от платежеспособности населения, динамики продаж новых автомобилей и ставок по кредитам, продемонстрирует небольшую положительную динамику (+2-3 процента) при реализации базового прогноза и сокращение (на 2-3 процента) в случае консервативного. Позитивным фактором выступит продление программы льготного автокредитования. В то же время объем взносов по ОСАГО ввиду обязательности вида будет стабилен при обоих сценариях. Страхование имущества юридических лиц по базовому прогнозу ожидает умеренный прирост на 3-5 процентов, по консервативному - стагнация.

Наиболее пострадавшим в результате пандемии сегментом окажется ДМС. Большая часть договоров ДМС традиционно заключается в первом квартале, поэтому основной эффект негативного влияния эпидемии, как ожидается, проявится именно в 2021 году. Результатом замедления деловой активности, сокращения расходов предприятиями, а также отсутствия активного туристического потока за рубеж станет снижение премий по ДМС на 8-9 процентов при консервативном сценарии и на 5-6 процентов при базовом. Поддержку сегменту окажут продвижение более доступных полисов с франшизами или усеченным набором рисков, а также включение в покрытие более дешевой, относительно классического очного медицинского обслуживания, телемедицины, что позволит клиентам не отказываться от ДМС, одновременно снизив расходы на него, и приобрести доступный полис.

Лидер роста

По базовому прогнозу, рынок страхования жизни вырастет примерно на 25 процентов, до 540 миллиардов рублей, по консервативному - рост будет более умеренным (на 13-15 процентов, до 490 миллиардов рублей). Восстановлению активной динамики сегмента будет способствовать сохранение невысоких ставок по депозитам, увеличение интереса граждан к различным инвестиционным инструментам, в том числе в результате изменения в налогообложении доходов с депозитов с 2021 года, снижение порога входа и тем самым повышение доступности полисов ИСЖ и НСЖ для более широкого круга клиентов. Кроме того, дополнительным стимулом станет добавление различных медицинских опций (онкориски, чек-апы, телемедицина и прочее) в полисы страхования жизни на фоне популярного и развивающегося тренда на повышенное внимание граждан к своему здоровью. Сдерживающее влияние на рынок страхования жизни окажет ожидаемое повышение ключевой ставки и необходимость ухода от продаж полисов ИСЖ и НСЖ с единоразовым взносом. Кроме того, динамика сегмента в значительной степени будет зависеть от того, останутся ли продукты ИСЖ и НСЖ привлекательными для страховщика после того, как будут определены итоговые параметры условий осуществления ИСЖ и НСЖ.

Инфографика "РГ" / Августина Сатканова