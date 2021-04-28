Со следующего года упаковка всех продаваемых в России товаров (из пластика, картона и так далее) будет переработана за счет производителей или импортеров.

Кто продал товар в коробках, тот за макулатуру и отвечает. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Они могут наладить сбор и оборот тары сами, а могут заключить договоры со специализированными компаниями. Другой вариант - заплатить государству экологический сбор, но его размер будет вдвое выше стоимости переработки тары.

Это предусматривает "дорожная карта" по реализации концепции расширенной ответственности производителя, которую утвердила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Такой подход не приведет к росту тарифов за вывоз твердых коммунальных отходов для населения, уверены эксперты.

Торговым сетям будут направлены рекомендации по постепенному вводу в оборот в торговых залах упаковки, произведенной из материалов, пригодных к утилизации, в определенной доле к трудноперерабатываемой упаковке. Кроме того, "зеленый свет" получит и упаковка, сделанная из материалов, содержащих вторичное сырье.