Они могут наладить сбор и оборот тары сами, а могут заключить договоры со специализированными компаниями. Другой вариант - заплатить государству экологический сбор, но его размер будет вдвое выше стоимости переработки тары.
Это предусматривает "дорожная карта" по реализации концепции расширенной ответственности производителя, которую утвердила вице-премьер Виктория Абрамченко.
Такой подход не приведет к росту тарифов за вывоз твердых коммунальных отходов для населения, уверены эксперты.
Торговым сетям будут направлены рекомендации по постепенному вводу в оборот в торговых залах упаковки, произведенной из материалов, пригодных к утилизации, в определенной доле к трудноперерабатываемой упаковке. Кроме того, "зеленый свет" получит и упаковка, сделанная из материалов, содержащих вторичное сырье.