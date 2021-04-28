Корреспондент "РГ" стала жертвой атаки пранкеров - всю ночь к ней приезжали такси, которые она не заказывала.

В дверь к пранкеру силовики вряд ли постучат: в его действиях нет состава преступления. Чтобы наказать "шутников", надо менять законодательство. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Услуги виртуальных хулиганов все чаще используются для сведения личных счетов. К людям вызывают курьеров с едой, священников и полицейских. Какие технологии используют пранкеры и почему их практически невозможно поймать?

Такси заказывали?

В двенадцатом часу ночи в моей квартире зазвонил домофон. Мы давно спали и не ждали гостей.

- Такси подано, выходите, - сообщил мужской голос.

- Вы, наверное, ошиблись номером квартиры. Мы не вызвали такси, - ответила я и положила трубку.

Через пять минут домофон зазвонил вновь. Подъехал еще один таксист. Затем еще один. Спустя час наш двор был полностью оккупирован автомобилями. Я насчитала 23 машины, и они продолжали прибывать. По словам рассерженных водителей, в заказах стояла пометка - "по прибытии позвонить в квартиру клиента и сообщить, что такси подано". В службе поддержки агрегатора "Яндекс. Такси" мне помочь не смогли, пояснив, что у них нет технической возможности прекратить это безобразие. В компании даже не могут отследить, кто заказал на один и тот же адрес кучу машин. Мне сообщили, что, по всей видимости, я стала жертвой атаки пранкеров, и посоветовали обратиться за помощью в правоохранительные органы. Пришлось отключить домофон и написать заявление в полицию.

Оказалось, что я далеко не первая, кто пострадал от шуток виртуальных хулиганов. 37-летнего Михаила из Омска так "разыгрывают" уже на протяжении двух месяцев. К мужчине постоянно приезжают таксисты, священники, курьеры с продуктами питания, доставка сантехники. В соцсетях от его имени размещают объявления. Например, о том, что он владелец бара и бесплатно раздает алкоголь, у которого истекает срок хранения. Но только по одному ящику в одни руки. "В тот день ко мне домой пришли около сорока человек", - пожаловался Михаил участковому.

А однажды ночью Михаилу вынесли дверь в квартиру. Неизвестные позвонили в полицию и сообщили, что он напал с ножом на мать. "Соседями мужчина характеризуется положительно, никаких конфликтов и ссор у него не было, - рассказала "РГ" представитель УМВД России по городу Омску Ольга Шмакова. - По версии пострадавшего, он состоял в одном интернет-чате, где неправильно себя повел".

Именно после этого жизнь Михаила и превратилась в ад. Он перестал спать и боится выходить на улицу. Омич написал уже десять обращений в полицию. Но виновников его мучений до сих пор не нашли. В отчаянии он выставил на продажу квартиру.

Кто такие пранкеры

Изначально пранками назывались только телефонные розыгрыши. У хулиганов была одна цель - позвонить своей жертве и путем провокаций добиться ответной реакции - гнева, истерики, потока нецензурной брани. С развитием соцсетей розыгрыши переместились в виртуальное пространство. А "детскими шалостями" теперь занимаются не школьники, а молодые люди от 15 до 30 лет, у которых затянулся период взросления. Все большую популярность набирают социальные эксперименты над посторонними людьми. Их записывают на скрытую камеру, а после выкладывают на всеобщее обозрение. Однако безобидные постановки перерастают в настоящие издевательства. Пранки все чаще переходят запретную черту. Вспомните, как после трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" пранкер представлялся сотрудником администрации и приказывал дворнику утилизировать цветы и игрушки со стихийного мемориала. Или как блогер упал в метро и имитировал судороги, а его друзья кричали о коронавирусе, что вызвало панику среди пассажиров.

Что движет виртуальными "шутниками"

Сегодня пранкерство становится быстрым и легким способом заработать тысячи лайков. Интерес аудитории поощряет виртуальных хулиганов. Чтобы его удержать, они придумывают все новые "приколы".

- В настоящее время феномен пранкерства уже ставит вопрос о признании его неким культурным явлением, - считает врач-психотерапевт, директор Центра "ЛЕГЕ АРТИС", член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Марк Гринберг. - Хотя, на мой взгляд, это скорее живое свидетельство того, насколько оценочной становится наша жизнь и насколько большое количество молодых людей сталкиваются с проблемой чувства собственной никчемности. Когда задачей пранкера становится вызвать либо страх, либо гнев, то это чувства, которые невозможно игнорировать. А значит, невозможно игнорировать и того, кто вызывает эти чувства. То есть тот, кто вызывает в вас страх и гнев, тот и властен над вами, вы следуете его игре, вы - марионетка в его руках. Отличная доза эндорфина, дофамина и серотонина в субботний вечер. Когда под твою дудку пляшут от старушки-пенсионерки до звезд телеэкрана и мировой политики, легко почувствовать себя этаким Джокером, Иным.

По мнению психолога Романа Стручаева, чем меньше у человека здорового признания среди окружения, тем больше его тянет на "приключения" в виде пранков. Психологи также отмечают, что всплеск злых шуток совпал с пандемией коронавируса. И люди, у которых ограничены способы разрядки стресса, разряжаются таким способом. Пранк - это возможность получить острые ощущения, которые требует организм. В результате выброса адреналина учащается пульс, повышается концентрация внимания, ощущается прилив энергии.

А был ли умысел?

Услуги виртуальных хулиганов все чаще используются для сведения личных счетов. В даркнете и телеграм-каналах пранкерам за деньги можно "заказать" любого человека. "Ко мне за помощью обратилась клиентка, которой звонили на телефон мужчины с разных концов света якобы с сайта знакомств. Номер телефона у нее более 15 лет, заблокировать его нельзя. В час поступало более 50 звонков. Она в аду жила четыре дня, - рассказывает юрист Оксана Шулинина. - Мы обращались к оператору, звонили в полицию, но ничего не решили. Найти управу на виртуальных хулиганов практически невозможно".

Пранкеры используют те же технологии, что и дистанционные мошенники. Для совершения анонимных звонков подключают подмену номеров и IP-телефонию. По запросу правоохранительных органов провайдер может предоставить информацию о том, с какого IP-адреса был совершен звонок. Но если это будет IP-адрес анонимного VPN-хостинга, на этом все и закончится. VPN-сервисы находятся в юрисдикции других стран, и договориться о сотрудничестве в данном случае - невероятно сложная задача.

- Но даже если "шутника" удастся установить, в большинстве случаев никакой ответственности он не понесет, - говорит юрист Алексей Маленков. - Состава преступления в их действиях нет. Максимум - административное правонарушение по статье 20.1 - "Мелкое хулиганство".

Юристы считают, что необходим законодательный акт, в котором будет четко прописано, какие ведомства должны заниматься виртуальными юмористами. А пока самый эффективный метод защиты от пранкеров - не поддаваться на их провокации.

Тем временем

"Шутники" в большой политике

Одними из самых известных виртуальных "шутников" считаются пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус.

Фото: РИА Новости www.ria.ru

Они прославились своими телефонными розыгрышами политиков и знаменитостей. Среди жертв пранкеров числятся Элтон Джон, сенатор Джон Маккейн, президент Украины Порошенко, мэр Киева Кличко, балерина Анастасия Волочкова, спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс и многие другие.

В конце апреля Вован и Лексус разыграли американского сенатора Бена Кардина, позвонив ему от имени французского министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана и вице-президента ПАСЕ от Украины Александра Мережко. Блогеры предложили сенатору ввести санкции против британской королевы Елизаветы II из-за скандального интервью принца Гарри и его супруги Меган.

В ответ Кардин сообщил "политикам", что ему нужно больше информации по этому вопросу и вообще подумать...