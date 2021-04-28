Скончался астронавт Майкл Коллинз, участвовавший в полете на Луну

Американский астронавт Майкл Коллинз, принимавший участие в лунной экспедиции корабля "Аполлон-11" в 1969 году, скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщила в Twitter его семья.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание. "Свои последние дни он провел в спокойствии, окруженный членами семьи", - сказано в сообщении.

Первая в истории посадка модуля с людьми на Луну произошла 20 июля 1969 года. На поверхность Луны высадились Нил Армстронг и Эдвин (Базз) Олдрин. Майкл Коллинз находился в командном модуле "Аполлон-11" на окололунной орбите.

Командир экспедиции Нил Армстронг скончался в августе 2012 года, пилот Эдвин (Базз) Олдрин, ровесник Коллинза, жив.