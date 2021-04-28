Собянин рассказал о строительстве корпусов скорой помощи в столичных больницах

В столице реализуется программа строительства скоропомощных корпусов в городских больницах. С их помощью правительство Москвы ставит задачу повысить оперативность и качество медицинской помощи пациентам, состояние которых требует экстренного вмешательства. Ход сооружения такого корпуса в больнице имени Вересаева осмотрел сегодня мэр Сергей Собянин.

Больница имени Вересаева - одна из крупнейших клиник города, расположена на улице Лобненской. Это самый север столицы, поблизости от МКАД. В год здесь проходит лечение свыше 40 тысяч пациентов. Скоропомощный стационарный комплекс, который станет двенадцатым отделением больницы, начали строить в 2019 году. "Сегодня корпус находится в такой продвинутой стадии, что думаю, в следующем году он будет достроен и введен в эксплуатацию", - сказал, осмотрев ход работ, Собянин.

Рассчитан четырехэтажный корпус на прием 200 неотложных пациентов в день. Санитарный транспорт к нему будет подъезжать по одностороннему проезду, предназначенному только для него. Будет построена и вертолетная площадка. Специфика комплекса состоит в том, что попадая сюда, человек не ожидает в приемном отделения своей очереди, когда медики смогут заняться им, а начинает получать помощь буквально с первых минут. Всех поступающих пациентов немедленно делят по трем категориям. Красная - для самых тяжелых, этих пациентов прямо из машины направят на срочную диагностику или в операционную. Для тех, кто отнесен к желтой и зеленой категориям, помощь устроена по принципу "врач - к пациенту". Это значит, что все, что требуется для оформления, должно быть сделано непосредственно у кровати больного. Здесь проведут комплексную диагностику, возьмут анализы, снимут кардиограмму, наложат повязку и так далее. Самим ходить по кабинетам или ждать доктора под его дверью, как было раньше, им не придется. Именно поэтому весь диагностический блок - КТ, рентген-кабинет, кабинеты УЗИ и функциональной диагностики, малая операционная, перевязочная и гипсовая находятся тут же, на первом этаже, рядом с приемным отделением.

На втором этаже здания разместится блок приема пациентов с инфарктами и инсультами. "Для этих больных особенно важна каждая минута", - напомнил мэр. На базе больницы имени Вересаева для них имеется региональный сосудистый центр, где проводится полный цикл лечения и реабилитации, начиная от малоинвазивных операций вплоть до открытых операций и реанимации. Размещение этого центра в скоропомощном комплексе позволит строже соблюдать принцип "золотого часа" для начала оказания помощи, от которого во многом зависит не только жизнь, но и реабилитация больного. Для родных и близких, ожидающих исхода операции проектом предусмотрены комфортные комнаты отдыха - с мягкой мебелью, туалетами, кулерами с водой. Если состояние пациента потребует, близкие могут находиться с ним в палате.

Четвертый этаж предназначен для семи операционных, среди которых одна будет для выполнения комбинированных операций с переводом больного на искусственное кровообращение.

Примерно такие же скоропомощные корпуса, но построенные по индивидуальным проектам, с учетом специфики каждого из стационаров, появятся в ближайшие годы на территории шести больниц Москвы. Их размещение спланировано так, чтобы экстренных пациентов можно было подвезти максимально быстро из любого района города. По мнению главы столицы, такая реорганизация станет своеобразной революцией в здравоохранении. Ведь именно приемные отделения стационаров сегодня являются самым узким горлышком, где одновременно скапливаются и плановые, и экстренные больные. "Плохая логистика, отсутствие диагностических центров там, куда привозят пациентов, приводят к тому, что в итоге они остаются один на один в коридоре со своими проблемами", - сказал мэр. Он уверен, что все это должно как можно скорее остаться в прошлом.