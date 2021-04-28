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28.04.2021 22:15
Рубрика: Экономика

Time назвал ведущих в будущее

Составлен топ-100 самых влиятельных компаний мира
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 93(8444)
Американский журнал Time впервые составил топ-100 самых влиятельных компаний мира. В список попали ведущие соцсети, IT-корпорации, фармацевтические гиганты, стриминговые сервисы. Как отмечается на сайте журнала, каждую организацию оценили по ряду ключевых факторов: актуальности ее деятельности, инновации, лидерской позиции, амбициям, достигнутому успеху. Но главным критерием отбора было то, как их работа влияет на будущее человечества.

Список разбили на пять категорий: "Первопроходцы", "Лидеры", "Инноваторы", "Гиганты", "Разрушители". Главным "лидером" стала Национальная баскетбольная ассоциация США, которая обошла не только "Эппл", "Сони" и "Твиттер", но и фармацевтические "Пфайзер", "Биоэнтек", "Джонсон и Джонсон". В раздел "Инноваторы" попали "Нинтендо", "Нетфликс", "Зум", "ТикТок". Первым "гигантом" была названа корпорация "Дженерал моторс", обошедшая "Гугл", "Алибаба", "Фейсбук", "Дисней" и "Майкрософт". К "разрушителям" журнал отнес компанию "Иллюмина", работающую над системами анализа генетического разнообразия. В эту же номинацию попали "Тесла", "Хуавей", "Спейс-Икс".

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