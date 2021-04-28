Сотрудники ФБР обыскали дом и офис адвоката Трампа Руди Джулиани

Федеральные следователи обыскали квартиру на Манхэттене и офис адвоката Трампа Рудольфа "Руди" Джулиани, который ранее служил прокурором Нью-Йорка и был мэром этого города. По словам официальных лиц, рейд был проведен в рамках расследования деловых отношений Джулиани с Украиной. Федеральная прокуратура расследует роль Джулиани в попытке склонить украинские власти к поиску политического компромата на Джо Байдена. Усилия по оказанию давления на Украину привели к первому импичменту Трампа в 2019 году.

Обыск был проведен в среду утром в многоквартирном доме бывшего мэра на Мэдисон-авеню, а также в его офисе на Парк-авеню. По данным New York Times, агенты ФБР изъяли несколько электронных устройств, принадлежащих 76-летнему Джулиани. Как отмечают аналитики, обыски являются признаком того, что прокуратура активизирует расследование в отношении адвоката бывшего президента Дональда Трампа.

В октябре 2019 года газета The Wall Street Journal сообщила, что прокуратура Нью-Йорка проверяла банковские записи Джулиани в рамках расследования его сделок на Украине. Демократы заявили, что есть неопровержимые доказательства того, что Трамп злоупотребил своей властью, оказывая давление на Киев, чтобы украинские власти начали расследование в отношении Байдена и его сына Хантера. В противном случае, тогдашний глава Белого дома обещал заморозить военную помощь Украине на почти 400 миллионов долларов. Они также заявили, что Трамп препятствовал конгрессу, отказываясь публиковать какие-либо документы, связанные с действиями своего спецпредставителя Рудольфа Джулиани. Байдены работали в совете директоров украинской энергетической компании. Джулиани также сыграл важную роль в отстранении от должности бывшего посла США в Украине, как показали свидетели на суде по делу об импичменте Трампа.

Сам Джулиани ранее назвал расследование "чистым политическим преследованием". Следователи пока обнародовали мало подробностей этого дела, и остается неизвестным, предъявят ли республиканцу какие-либо обвинения. Ордер на обыск подписал федеральный судья. Как сообщает Associated Press, ордеры против таких адвокатов, как Джулиани, требуют подписи высокопоставленных чиновников министерства юстиции.

Джулиани начал представлять бывшего президента в апреле 2018 года, когда Трамп находился под следствием на предмет его причастности к вмешательству России в президентские выборы 2016 года. После поражения Трампа на выборах в ноябре Руди Джулиани совершил поездку по стране, выступая перед республиканскими законодателями штатов, чтобы побудить местных конгрессменов отменить результат в пользу Дональда Трампа.