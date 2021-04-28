Спрос на медицинские онлайн-консультации со второго квартала 2020 года вырос в 2-7 раз, отмечают страховщики. По данным Всероссийского союза страховщиков, продукты с телемедициной в том или ином виде предлагают практически все компании из топ-20 по сборам в ДМС.

"Телемедицину часто выбирают как дополнение к ДМС. Это помогает экономить время сотрудников - пользователь может сначала обратиться к врачу удаленно, а после при необходимости записаться на очную консультацию, где ему выпишут больничный лист. Для компании телемедицинское обслуживание обходится дешевле ДМС в 4-10 раз", - отметил гендиректор СберЗдоровье Анатолий Зингер.

Такие специалисты, как терапевты и педиатры, занимают лидирующие позиции в рейтинге популярных врачей телемедицины. В "пятерку" также входят гинекологи, дерматологи, эндокринологи. Две трети пациентов предпочитают общаться с врачами в чате.

"Распространенные темы консультаций - первая помощь в экстренных ситуациях, второе мнение, подготовка к обследованию, уточнение вопросов после визита к врачу, вопросы по результатам анализов и обследований", - рассказал гендиректор "Ренессанс здоровье" Владимир Тиняков.

Впрочем, сегменту еще предстоит преодолеть барьер недоверия пациентов к онлайн-приемам врачей. По данным BestDoctor, уровень доверия в России к первичной телемедицинской консультации все еще относительно невысок - ее предпочтут лишь 32 процента пациентов при условии, что стоимость телемедицинских услуг будет ниже консультации в клинике. При повторном приеме у того же врача доверие к телемедицине будет существенно выше - 51 процент клиентов будут готовы получить консультацию онлайн, если она дешевле повторного визита в клинику. "С большим доверием люди относятся к возможности получения удаленных услуг именно у своего лечащего врача, с которым уже сложился очный контакт. К сожалению, это не всегда возможно", - говорит директор департамента андеррайтинга и методологии ДМС "АльфаСтрахование" Александр Лапунов.

Но все сомнения временны, считают эксперты. Доверие повышается, формируется понимание ниши телемедицинских услуг на рынке. "Телемедицина уже сформировалась и как продукт, и как технология. В дальнейшем она будет обрастать дополнительными сервисами - доставкой лекарств, синхронизацией с сетями федеральных лабораторий, "умными" часами и другими", - полагает вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов.

По оценкам экспертов, телемедицинское обслуживание в 4-10 раз дешевле ДМС для компаний

Взрывной рост онлайн-медицины в России уже не остановить. По оценкам Страховка.ру, среднегодовой темп прироста клиентов составит около 116 процентов в ближайшие пять лет. За 2019 год объем российского телемедицинского рынка оценивался в 1,5 миллиарда рублей, к 2025 году он может вырасти более чем в 60 раз.

"Если в пандемию многие люди пользовались телемедицинскими сервисами, потому что больницы были перепрофилированы, то после снятия значительной части ограничений динамика роста онлайн-консультаций не снизилась и по-прежнему остается выше 100 процентов", - говорит Анатолий Зингер.

Тема близка не только коммерческим клиникам, но и государственным. Сейчас руководство больниц внедряет телемедицинскую инфраструктуру и инструменты удаленной работы для своих сотрудников, разрабатываются скрининговые чат-боты и инструменты удаленного мониторинга и диагностики. До 2025 года планируется перевести 85 процентов первичных обращений в государственные учреждения через "телемед".

Согласно закону об оказании дистанционных медицинских услуг, пациенту не может быть поставлен диагноз, назначено лечение без очного приема. И это основная проблема с "телемедом" в России. Люди хотят получить электронный листок нетрудоспособности или назначение лечения. К сожалению, ни то, ни другое пока невозможно в рамках действующего законодательства.

"Телемедицинские технологии могут использоваться только в целях профилактики, сбора, анализа жалоб пациента и данных анамнеза, оценки эффективности лечебно-диагностических мероприятий, медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента, принятия решения о необходимости проведения очного приема, в целях корректировки ранее назначенного лечения", - говорит гендиректор сервиса Страховка.ру Елена Суховей.

Дмитрий Попов, замгендиректора по ДМС компании "Ингосстрах", соглашается: дальнейшее развитие телемедицины зависит от законодательства. В Европе, например, врачи имеют больше возможностей при онлайн-консультациях. В России же телемедицина будет адаптироваться под реалии страхового рынка.