Строительство 23 больниц передано Единому заказчику

Контроль за строительством и реконструкцией 23 объектов здравоохранения передан публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства".

Сейчас идет сбор исходно-разрешительной документации для проектирования и строительства объектов Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории и научно-клинического центра инфекционных болезней в Московской области. Ведется проектирование детского реабилитационного центра в Новосибирской области, сообщает пресс-служба компании.

В Подольске строится Федеральный детский реабилитационный центр, а в Санкт-Петербурге - новый корпус клиники НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии.

Также начато строительство и реконструкция комплекса зданий Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова в Санкт-Петербурге. На стадии проектирования реконструкция зданий "Национального медицинского исследовательского центра кардиологии" в Москве и Смоленского государственного медицинского университета".

Компания работает уже со 121 объектом капитального строительства образования, культуры, спорта и здравоохранения площадью 1 756,8 тыс. м2, которые строятся за счет федерального бюджета.