Суд арестовал гражданина России по обвинению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца гражданина России Сергея Кабанова по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС. ФСБ уже предъявило гражданину обвинение.

"Лефортовский суд избрал в отношении Кабанова С.С. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст.275 УК РФ ("Государственная измена"), - сказала собеседница агентства. - Решение не обжаловано".

При этом, как уточнили в пресс-службе суда, материалы дела в отношении обвиняемого не содержат гриф секретности. Тем не менее, какие-то подробности дела пока неизвестны.