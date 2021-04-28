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28.04.2021 17:26
Рубрика: Происшествия

Суд арестовал гражданина России по обвинению в госизмене

Текст: Владислав Куликов

Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца гражданина России Сергея Кабанова по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС. ФСБ уже предъявило гражданину обвинение.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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"Лефортовский суд избрал в отношении Кабанова С.С. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст.275 УК РФ ("Государственная измена"), - сказала собеседница агентства. - Решение не обжаловано".

При этом, как уточнили в пресс-службе суда, материалы дела в отношении обвиняемого не содержат гриф секретности. Тем не менее, какие-то подробности дела пока неизвестны.

Происшествия Правосудие Суд

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