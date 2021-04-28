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28.04.2021 21:59
Рубрика: В мире

Трехсторонняя группа не договорилась о "пасхальном перемирии" в Донбассе

Текст: Константин Волков

Участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины не смогли договориться о механизме предотвращения нарушений перемирия. Об этом заявил журналистам после встречи ТКГ полномочный представитель России в Группе Борис Грызлов.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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По его словам, предложение России о создании конкретных механизмов по контролю за перемирием были заблокированы Киевом. При этом все стороны ТКГ (Россия, Украина, ОБСЕ) согласны, что "пасхальное перемирие" необходимо.

По словам Грызлова, "вместо обсуждения вопросов по существу все было направлено на выстраивание запутанных юридических конструкций с целью непризнания Донбасса в качестве стороны конфликта".

"Фактически ради соблюдения надуманных красных линий, прямо противоречащих Минским соглашениям, Киев приносит в жертву безопасность и жизни людей на юго-востоке Украины", - сказал он.

В мире экс-СССР Украина Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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