У переболевших ковидом в легкой форме могут начаться проблемы со здоровьем

Даже если человек перенес коронавирус в легкой форме, то это не гарантия того, что у него не возникнут осложнения, считает главный врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко.

"Мы уже видим, что не все так просто даже у тех, кто не тяжело перенес заболевание. Уже очень много серьезных проблем возникает со здоровьем там, где их не было совсем", - рассказала доктор в интервью агентству ТАСС. Лысенко отметила: чем дольше люди "носят" вирус, тем дольше он передается в разных странах, национальностях и генетических популяциях. А это будет приводить к постоянным мутациям. Ровно то же самое когда-то случилось с вирусом гриппа. И тогда коронавирус коснется каждого в той или иной степени. А может, придется переболеть и не один раз.

Тем, кто не хочет вакцинироваться или не верит в возможности вакцин, доктор предложила сходить на экскурсию в "красную зону" и посмотреть, как тяжело болеют люди". "Для того, чтобы они поняли, что с ними может случиться то же самое", - подчеркнула Лысенко.