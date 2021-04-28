Ученые назвали способ вернуть обоняние после COVID-19 без лекарств

Международная группа ученых выявила неэффективность применения стероидных препаратов для восстановления ощущений запаха и вкуса у переболевших COVID-19. Более полезным, по их мнению, является "тренировка обоняния" - процесс, включающий вдыхание как минимум четырех разных запахов два раза в день в течение нескольких месяцев.

Профессор Карл Филпотт из Университета Восточной Англии пояснил, что кортикостероиды - это препараты, снимающие воспаление в организме. Врачи часто назначают их для лечения, например, астмы, и они рассматриваются как терапевтический вариант при потере запаха во время и после COVID-19. Однако, лекарства этого класса имеют обширный список побочных эффектов - от резких перепадов настроения до урологических проблем и повышенного давления.

- В ходе нашего исследования мы обнаружили, что доказательств эффективности кортикостероидов при восстановлении обоняния крайне мало. С учетом побочных действий мы советуем не назначать эти препараты пациентам с постковидной потерей запаха, - заявил доктор.

По словам ученых, в соответствии с проведенными исследованиями, у 90 процентов переболевших новым коронавирусом вкусовые ощущения и восприятие ароматов полностью восстанавливается через шесть месяцев. Тренировка обоняния является простым и бесплатным вариантом лечения, который может ускорить процесс. Способ основан на нейропластичности - способности мозга реорганизовываться, чтобы компенсировать изменения или травмы, уточнил Филпотт.