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Умер человек-мем Хуан Хоя "Хохотун" Борха

Новости
    28.04.2021, 23:53
Текст:   Олег Усков
Фото: https://sevilla.abc.es Фото: https://sevilla.abc.es
Фото: https://sevilla.abc.es

Тяжелейшая утрата для массовой культуры: в возрасте 65 лет 28 апреля в госпитале в Севилье умер актер и комик Хуан Хоя Борха, или Эль Риситас (El Risiras), человек, знакомый всем пользователя интернета по топовому мему.

Как передает ABC de Sevilla, причиной смерти испанского Хохотуна стали осложнения, вызванные хроническими болезнями. В медучреждении Борха находился с сентября прошлого года. Перед тем артисту ампутировали ногу.

Хуан Хоя родился 5 апреля 1965 года в Севильи и настоящую славу обрел в 2015-м, когда кадры из его интервью 2002 года взяли в оборот сетевые остряки и дизайнеры.

Помимо телешоу Хохотун снялся в криминальной комедии 2005 года "Торренте 3: Защитник".

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