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Умерла актриса Нинель Терновская

Новости
    28.04.2021, 16:35
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советская, российская актриса театра и ТВ, народная артистка РФ Нинель Федоровна Терновская скончалась 27 апреля. Некролог опубликован на сайте РАМТ.

Причина смерти не называется. О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно.

Терновская родилась 23 марта 1927 года. В 1948-м окончила студию при Центральном детском театре и была принята в труппу ЦДТ (ныне - Российский академический Молодежный театр), на сцене которого сыграла более ста ролей. Среди них: Каргана в "Веселом сновидении", царица в "Вечерах на хуторе близ Диканьки", лиса Алиса в "Золотом ключике", госпожа Тенардье в "Отверженных", атаманша в "Снежной королеве".

На экранах - с 67-го: "Женька-наоборот", "Финист - Ясный сокол", "Сказка о четырех близнецах", "Сон с продолжением".

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