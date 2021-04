Ушла из жизни певица и клавишница Анита Лейн из Bad Seeds

Скончалась певица и клавишница Анита Лейн из группы Ника Кейва Bad Seeds. Об этом сообщает английское музыкальное издание New Misical Express.

Красивая длинноволосая шатенка с чарующим взглядом и дивной пластикой, своей драматичной, мрачноватой вокальной манерой напоминала самого Ника Кейва. Была его alter-ego. А уж как она пела?! Чувственно, пылко, с придыханием - некоторые поклонники приходили на концерты Nick Cave and Bad Seeds посмотреть и послушать именно ее.

Начиналось все с любви - в 1977 году Ник Кейв познакомился с Анитой Лейн. Сразу же бурно влюбился. И пригласил девушку из Мельбурна в свою первую группу - The Boys Next Door, позднее переименованную в The Birthday Party. Ведь австралийская красотка не только умела петь, но и отменно играла на клавишных, писала песни… Вместе они переехали в Лондон, где и создали - в компании с бессменным гитаристом Миком Харви - уже группу Nick Cave and Bad Seeds.

Записали несколько альбомов, сочиняли вместе песни, отлично пели, да и стильно смотрелись дуэтом. Стали соавторами хита A Dead Song с дебютного альбома нового состава Prayers on Fire, вышедшего в 1981 году.

А для второго альбома Junkyard (май 1982 года) Лейн и Кейв написали в соавторстве уже два трека: Dead Joe и Kiss Me Black. Дальше - больше. Есть песни Аниты и на альбомах группы середины 80-х. Но после релиза From Her to Eternity (июнь 1984) она официально ушла из коллектива, начав сольную карьеру, стартовавшую с хит-сингла Dirty Sings.

Может, и зря, поскольку в итоге талантливая и харизматичная артистка выпустила лишь три альбома. Лучшим из них стал Sex O'Clock 2001 года.

Лейн сотрудничала со звездами индастриала Einstürzende Neubauten, увлекалась пост-панком и мрачноватыми балладами, которые отменно удавались и ее бывшим коллегам по Bad Seeds. Музыканты группы, кстати, на Аниту не обиделись. И даже порой записывали с ней новые песни в студии.

А теперь, когда Анита Лейн скончалась на 63-м году жизни, первыми свои соболезнования высказали как раз бывшие коллеги и друзья: Уоррен Эллис и Ник Кейв, а также его жена Сьюзи.