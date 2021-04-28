Новости

В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения о третьей волне COVID-19 12:09
Вышел трейлер фильма "Мы", снятого по роману-антиутопии Евгения Замятина 12:00
В ЦБ рассказали, какие купюры подделывают в России чаще всего 11:58
СМИ: Режиссер фильма "Годзилла против Конга" снимет продолжение 11:58
Стало известно, когда в Петербург придет тепло 11:51
Лавров с удовольствием смотрел сериал с Зеленским 11:50
Под Ярославлем ликвидировали подпольную нарколабораторию 11:50
Условия льготного кредитования малого бизнеса предложили ужесточить 11:50
В Федерации шашек России возмутились изъятием флага на матче ЧМ 11:43
Почта России доставила на 28% больше экспортных отправлений 11:42
Тимофей Баженов планирует избираться в восьмой созыв Госдумы 11:42
Пятому по счету испанскому политику прислали письмо с угрозами 11:31
Новая комфортная зона для отдыха и встреч появится осенью на севере столицы 11:27
Резиновое покрытие проложили на маршруте Парада Победы в Москве 11:11
Россияне назвали нелюбимые домашние обязанности 11:10
В Кургане рассказали о работе детсадов и школ в праздники 11:05
У переболевших ковидом в легкой форме могут начаться проблемы со здоровьем 11:05
В Банке России пока не планируют возобновлять покупку золота в резервы 10:58
Заразность новых штаммов коронавируса может увеличиваться в 6 раз 10:54
Лавров: Россия не намерена присоединяться к G7 10:53
Лавров назвал условие восстановления работы посольств России и Чехии 10:41
Власти Кипра выдали более 3 тысяч "золотых паспортов" в обход закона 10:39
Заболеваемость коронавирусом в России опустилась ниже порогового уровня 10:35
В Петербурге задержали двух бойцов ММА за драку в поезде 10:33
Лавров раскрыл подробности составления списка недружественных стран 10:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
28.04.2021 11:50
Рубрика: Экономика

Условия льготного кредитования малого бизнеса предложили ужесточить

Текст: Игорь Зубков

Лимиты и максимальные сроки кредитования малого бизнеса по "программе 1764" (по ставке "ключевая ставка + 2,75 процентного пункта") изменятся: предельный объем кредитов (сейчас 2 млрд рублей) для микро- и малых предприятий будет снижен до 200 млн и 500 млн рублей соответственно, срок кредитов на пополнение оборотных средств будет сокращен с 3 лет до 1 года.

Счетная палата оценила влияние Корпорации МСП на малый бизнес

Это предусматривает проект изменений правил программы льготного кредитования МСП, который Минэкономразвития внесло в правительство. По сообщению министерства, он подготовлен вместе с Минфином, банками и бизнес-сообществом и направлен на реализацию принципа адресности при оказании господдержки бизнесу.

Поправки также предусматривают снижение ставки субсидирования для банков с 3-3,5% до 1% для компаний-заемщиков из сферы строительства и аренды имущества. Кроме того, для банков - участников программы устанавливается лимит кредитов на инвестиционные цели в общем объеме выдач не более 50% (текущее значение - 70%).

"В начале 2021 года максимальная ставка по кредиту была 7%, в настоящее время она составляет 7,75% и, возможно, будет дороже, с учетом повышения ставки ЦБ, - отмечает президент "ОПОРЫ России" Александр Калинин. - Учитывая разницу ставки ЦБ и ставки банков, у банков появились дополнительные доходы, и в этом плане снижение маржи банков оправдано. Кроме того, у предприятий из наиболее пострадавших отраслей с 9 марта появилась возможность кредитоваться по новой программе под 3% годовых (программа ФОТ 3.0)".

В 2019 и 2020 году по "программе 1764" заключено более 30 тыс. кредитных договоров на 1,88 трлн рублей. В 2021 году плановый объем выдачи - 700 млрд рублей, при этом с начала года банки уже заключили 8,3 тыс. кредитных договоров на 492 млрд рублей, сообщает Минэкономразвития. На возмещение льготной ставки по кредитам под 7,75% из государственного бюджета за время работы программы банкам было выделено более 60 млрд рублей.

Экономика Бизнес Малый бизнес Экономика Финансы Банки Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Минэкономразвития Правительство Минфин

Главное сегодня

Роспотребнадзор ужесточил контроль за прилетевшими из Индии
Лавров назвал условие восстановления работы посольств России и Чехии
Минсельхоз прокомментировал информацию о подорожании гречки
Пентагон сообщил об атаке на корабли ВМС США в Персидском заливе
КС РФ разрешил обращать взыскание на единственное жилье должников
Некоторым категориям работников будет легче получить доплаты к пенсии
В РАН назвали самые востребованные профессии будущего