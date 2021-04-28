Условия льготного кредитования малого бизнеса предложили ужесточить

Лимиты и максимальные сроки кредитования малого бизнеса по "программе 1764" (по ставке "ключевая ставка + 2,75 процентного пункта") изменятся: предельный объем кредитов (сейчас 2 млрд рублей) для микро- и малых предприятий будет снижен до 200 млн и 500 млн рублей соответственно, срок кредитов на пополнение оборотных средств будет сокращен с 3 лет до 1 года.

Это предусматривает проект изменений правил программы льготного кредитования МСП, который Минэкономразвития внесло в правительство. По сообщению министерства, он подготовлен вместе с Минфином, банками и бизнес-сообществом и направлен на реализацию принципа адресности при оказании господдержки бизнесу.

Поправки также предусматривают снижение ставки субсидирования для банков с 3-3,5% до 1% для компаний-заемщиков из сферы строительства и аренды имущества. Кроме того, для банков - участников программы устанавливается лимит кредитов на инвестиционные цели в общем объеме выдач не более 50% (текущее значение - 70%).

"В начале 2021 года максимальная ставка по кредиту была 7%, в настоящее время она составляет 7,75% и, возможно, будет дороже, с учетом повышения ставки ЦБ, - отмечает президент "ОПОРЫ России" Александр Калинин. - Учитывая разницу ставки ЦБ и ставки банков, у банков появились дополнительные доходы, и в этом плане снижение маржи банков оправдано. Кроме того, у предприятий из наиболее пострадавших отраслей с 9 марта появилась возможность кредитоваться по новой программе под 3% годовых (программа ФОТ 3.0)".

В 2019 и 2020 году по "программе 1764" заключено более 30 тыс. кредитных договоров на 1,88 трлн рублей. В 2021 году плановый объем выдачи - 700 млрд рублей, при этом с начала года банки уже заключили 8,3 тыс. кредитных договоров на 492 млрд рублей, сообщает Минэкономразвития. На возмещение льготной ставки по кредитам под 7,75% из государственного бюджета за время работы программы банкам было выделено более 60 млрд рублей.