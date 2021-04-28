Госдума готовит ко второму чтению законопроект, ограничивающий звуковую рекламу на улицах. Правительство поддержало инициативу, но направило поправки, которые предлагает учесть ко второму чтению.

Самое главное: мегафоны в руках зазывал останутся. Но никакой торговый центр не сможет установить на крыше громкоговоритель и поливать рекламой всю округу. С инициативой выступила Дума Астраханской области. Слишком многих - и не только в Астрахани - достали назойливые голоса из рекламных динамиков.

"Закон о рекламе запрещает распространение звуковых объявлений с использованием транспортных средств. При этом прямого запрета на звуковую рекламу товаров и услуг на улицах в законе нет", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он отметил, что на такой вид рекламы распространяются санитарные нормы по уровню шума. Например, нельзя ходить с мегафоном ночью по улице и рекламировать товар. Однако в большинстве случаев звуковая реклама остается в пределах санитарных норм, а значит, с формальной точки зрения, предъявить какие-либо претензии к ней невозможно. Раздражает людей часто не сам шум, а бесконечные повторения одного и того же. Поэтому появилось немало инициатив, предлагающих запретить либо ограничить звуковую рекламу. И все же, по словам экспертов, необходимо искать разумный баланс между интересами бизнеса и граждан.

В такой рекламе людей часто раздражает бесконечное повторение одного и того же текста

"Проект, который сейчас готовится ко второму чтению, запрещает распространение звуковой рекламы с помощью аппаратуры, установленной на зданиях. Однако использование переносных устройств для распространения рекламы останется разрешенным", - рассказал он.