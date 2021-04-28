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28.04.2021 17:46
Рубрика: Власть

У прилавков станет тише

Предлагается запретить установку на домах рекламных громкоговорителей
Текст: Владислав Куликов
Госдума готовит ко второму чтению законопроект, ограничивающий звуковую рекламу на улицах. Правительство поддержало инициативу, но направило поправки, которые предлагает учесть ко второму чтению.
Реклама по мегафону допустима, пока не сядет солнце. Фото: РИА Новости Реклама по мегафону допустима, пока не сядет солнце. Фото: РИА Новости
Реклама по мегафону допустима, пока не сядет солнце. Фото: РИА Новости

Самое главное: мегафоны в руках зазывал останутся. Но никакой торговый центр не сможет установить на крыше громкоговоритель и поливать рекламой всю округу. С инициативой выступила Дума Астраханской области. Слишком многих - и не только в Астрахани - достали назойливые голоса из рекламных динамиков.

Фото: iStock
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"Закон о рекламе запрещает распространение звуковых объявлений с использованием транспортных средств. При этом прямого запрета на звуковую рекламу товаров и услуг на улицах в законе нет", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он отметил, что на такой вид рекламы распространяются санитарные нормы по уровню шума. Например, нельзя ходить с мегафоном ночью по улице и рекламировать товар. Однако в большинстве случаев звуковая реклама остается в пределах санитарных норм, а значит, с формальной точки зрения, предъявить какие-либо претензии к ней невозможно. Раздражает людей часто не сам шум, а бесконечные повторения одного и того же. Поэтому появилось немало инициатив, предлагающих запретить либо ограничить звуковую рекламу. И все же, по словам экспертов, необходимо искать разумный баланс между интересами бизнеса и граждан.

В такой рекламе людей часто раздражает бесконечное повторение одного и того же текста

"Проект, который сейчас готовится ко второму чтению, запрещает распространение звуковой рекламы с помощью аппаратуры, установленной на зданиях. Однако использование переносных устройств для распространения рекламы останется разрешенным", - рассказал он.

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