В Австрии испытывают новую технологию, которая позволяет почтальону оставлять посылку в квартире, даже если покупателя нет дома.

Пока это всего лишь эксперимент, в котором участвуют несколько сотен жителей Вены и ее окрестностей. По информации Euronews, с помощью специального приложения для смартфонов почтальон открывает электронный замок и вносит посылку внутрь. Хозяин следит за процессом через то же самое приложение. Вход в дом возможен только с его разрешения. Чтобы клиент мог доверять почтальону, за каждым адресом планируется закрепить только одного сотрудника, у которого и будет электронный ключ. Он должен будет познакомиться с хозяином лично.

Предполагается, что в полном объеме система начнет работать со следующего года. Но уже сейчас можно сказать, что эта услуга может стать очень популярной, ведь из-за пандемии объемы доставки на дом заметно возросли. Только в Австрии этот рост составил более 30%.

В США сеть оптовой и розничной торговли Walmart предлагает выбирать, куда именно будут доставлять продукты в отсутствие хозяина: на порог дома, в гараж, в прихожую или прямо в холодильник. Ради безопасности и контроля курьеров на них закрепляют камеру. А создатели итальянского приложения для смартфона Supermercato24 предложили покупателям воспользоваться услугами помощника, который будет в режиме онлайн ходить по магазину и выбирать товары вместе с клиентом, а после доставит их.

Интернет-сервис springwise.com рассказывает и о других разработках, которые позволяют заказать товары, не будучи дома. Среди них специальная входная дверь со встроенным шкафом, который открывается с двух сторон, вместительный ящик для покупок наподобие почтового, который устанавливается возле частного дома и открывается дистанционно, и даже дрон, перелетающий с покупками через забор.