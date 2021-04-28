В Болгарии продлили режим чрезвычайной эпидобстановки до конца мая

Власти Болгарии приняли решение о продлении режима чрезвычайной эпидемиологической обстановки в стране до 31 мая.

В министерстве здравоохранения уверяют, что третья волна коронавируса в республике идет на спад. Несмотря на постоянные сигналы о проблемах с вакцинацией и повторное внесение в парламент предложения о закупке российского препарата от коронавируса "Спутник V", руководство балканского государства заявляет об отличном контроле над ситуацией с пандемией COVID-19.

К настоящему времени в Болгарии с населением в 7 миллионов зафиксировано уже более 400 тысяч случаев коронавируса.

На территорию страны гражданам будет разрешено въезжать на основании одного из трех документов - сертификата о вакцинации от COVID-19, справки об успешном перенесении болезни в течение последних шести месяцев или свидетельства об отрицательном результате ПЦР-теста.