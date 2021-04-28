В Болгарии состоятся учения армий 11 стран

Власти Болгарии одобрили проведение многонациональных военных учений на своей территории с 1 мая по 20 июня текущего года.

В маневрах примут участие ВС Албании, Великобритании, Греции, Грузии, Испании, Италии, Северной Македонии, США, Сербии, Турции и самой Болгарии. Будут задействованы пехота, сухопутная боевая техника и ВВС.

Подобные учения уже проводились в балканской республике в 2017 и 2019 годах. Они осуществляются в рамках выполнения планов подготовки вооруженных сил Болгарии, сотрудничества по линии НАТО и непосредственного взаимодействия между Софией и Вашингтоном.

Сообщается, что в ходе всех мероприятий будут соблюдены противоэпидемиологические меры.