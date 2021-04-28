В Британии расследуют дорогостоящий ремонт резиденции Бориса Джонсона

Новости

Несколько человек погибли в результате крушения небольшого самолета во Флориде 22:24
Опубликовано видео победного гола Толчинского в 6-м матче финала Кубка Гагарина 22:19
Трехсторонняя группа не договорилась о "пасхальном перемирии" в Донбассе 21:59
Толчинский признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Гагарина 21:54
Научный фонд поддержал 58 проектов по теологии 21:52
В Центре им.Гамалеи заявили об отсутствии оснований у претензий к "Спутнику V" 21:45
Разработчики вакцины "КовиВак" подали документы на преквалификацию препарата 21:33
В Госдуме прокомментировали резолюцию ЕП об остановке "Северного потока - 2" 21:28
В Ингушетии силовики ликвидировали открывшего огонь водителя иномарки 21:12
Обвиняемые в подготовке госпереворота в Беларуси признали вину 20:58
В Болгарии загорелся склад оружейного завода 20:39
Курганский депутат исключен из "ЕР" за жестокое обращение с животными 20:30
МЧС отправило второй гуманитарный груз в Индию 20:24
Российская шашистка сократила отставание после скандала с флагом 20:15
Российская шашистка прокомментировала инцидент с флагом в финале ЧМ 20:11
Дело избившего девушку в прямом эфире блогера Mellstroy направлено в суд 20:07
Строительство 23 больниц передано Единому заказчику 20:01
Российского посла пригласили на встречу в МИД Болгарии 19:56
Скончался астронавт Майкл Коллинз, участвовавший в полете на Луну 19:52
Погибшего от COVID-19 волонтера из Башкирии наградили посмертно 19:29
На трассе М-1 прошли учения по ликвидации последствий ДТП 19:28
Президент Молдавии распустила парламент 19:27
Мишустин прибыл в Казань на встречу с главами правительств стран ЕАЭС 19:17
Мишустин: РФ и Беларусь поэтапно восстановят транспортное сообщение 19:08
Москва встала в 9-балльных пробках 19:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
28.04.2021 22:35
Рубрика: В мире

Премьеру "подали" на ремонт

В Британии расследуют дорогостоящий ремонт резиденции Бориса Джонсона
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 93(8444)
Избирательная комиссия Британии начала расследование, чтобы выяснить, откуда премьер Борис Джонсон взял деньги на нашумевший дорогостоящий ремонт официальной резиденции на Даунинг-стрит, который, как пишут британские СМИ, обошелся аж в 200 тысяч фунтов (примерно 20 миллионов рублей). Ведь по местным правилам каждый год главе правительства выделяют максимум 30 тысяч фунтов из госбюджета на обустройство резиденции. Все, что выходит за эти рамки, премьер должен оплатить из своего кармана. И хотя официальный представитель Джонсона заявила, что так оно и было, у британцев есть множество вопросов.

Местные СМИ разузнали, что из-за невесты премьера Кэрри Саймондс, которая затеяла ремонт и явно не рассчитала финансовые возможности, тот решил создать благотворительный фонд, куда все неравнодушные могли бы пожертвовать деньги на "сохранение Даунинг-стрит для нации". "Добил" репутацию премьер-министра его экс-советник Доминик Каммингс, который заявил, что Джонсон и вовсе планировал секретно получать от спонсоров деньги на оплату ремонта.

Джонсон открестился от резких высказываний о ситуации с COVID-19 в Британии
В мире Европа Великобритания

Главное сегодня

Путин сообщил Моди о решении отправить гумпомощь в Индию
Минобрнауки: Российские вузы вправе перейти на удаленку с 4 по 7 мая
ФРС США сохранила нулевую процентную ставку
МИД ответил на угрозу отключить Россию от SWIFT: Пусть попробуют
Песков назвал досадным происшествием инцидент с флагом на ЧМ по шашкам
Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры
Блокада Суэцкого канала нарушила судоходство по всему миру до лета