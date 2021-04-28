В Британии расследуют дорогостоящий ремонт резиденции Бориса Джонсона

Избирательная комиссия Британии начала расследование, чтобы выяснить, откуда премьер Борис Джонсон взял деньги на нашумевший дорогостоящий ремонт официальной резиденции на Даунинг-стрит, который, как пишут британские СМИ, обошелся аж в 200 тысяч фунтов (примерно 20 миллионов рублей). Ведь по местным правилам каждый год главе правительства выделяют максимум 30 тысяч фунтов из госбюджета на обустройство резиденции. Все, что выходит за эти рамки, премьер должен оплатить из своего кармана. И хотя официальный представитель Джонсона заявила, что так оно и было, у британцев есть множество вопросов.

Местные СМИ разузнали, что из-за невесты премьера Кэрри Саймондс, которая затеяла ремонт и явно не рассчитала финансовые возможности, тот решил создать благотворительный фонд, куда все неравнодушные могли бы пожертвовать деньги на "сохранение Даунинг-стрит для нации". "Добил" репутацию премьер-министра его экс-советник Доминик Каммингс, который заявил, что Джонсон и вовсе планировал секретно получать от спонсоров деньги на оплату ремонта. Джонсон открестился от резких высказываний о ситуации с COVID-19 в Британии