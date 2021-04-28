В ЦБ рассказали, какие купюры подделывают в России чаще всего

В первом квартале 2021 года в России выявили 9831 поддельный денежный знак. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года эта цифра сократилась на 32,2%, по сравнению с первым кварталом 2020 года - на 12,8%, говорится в материалах Банка России.

Чаще всего преступники подделывают пятитысячные купюры - выявлено 7992 фальшивые банкноты такого номинала. Кроме того, среди выявленных подделок 1279 банкнот номиналом 1000 рублей и 382 двухтысячные купюры.

Меньше всего выявлено поддельных купюр номиналом 50 рублей - семь штук.

В Центробанке также отметили факты подделок монет - 51 монета номиналом в десять рублей, а также девять пятирублевых монет.