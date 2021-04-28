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28.04.2021 21:45
Рубрика: Экономика

В Центре им.Гамалеи заявили об отсутствии оснований у претензий к "Спутнику V"

Текст: Евгений Гайва
Фото: пресс-служба Минздрава РФ Фото: пресс-служба Минздрава РФ
Фото: пресс-служба Минздрава РФ

Претензии бразильского национального агентства санитарного надзора Anvisa к вакцине "Спутник V" не имеют научного обоснования, заявили в Центре им. Гамалеи.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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"Команда "Спутника V" рассмотрела технические проблемы, поднятые членами правления Anvisa во время встречи 26 апреля, и продемонстрировала, что эти обвинения не имеют научных оснований и не могут серьезно рассматриваться в научном сообществе и среди международных регулирующих органов", - приводит "Интерфакс" заявление центра. Как отмечается, решение бразильского регулятора отложить утверждение "Спутник V", носит политический характер".

По словам специалистов Центра им. Гамалеи, ни в одной из производимых серий вакцины "Спутник V" не было обнаружено воспроизводимых аденовирусов, а существующий контроль гарантирует, что в вакцине нет таких вирусов.

Кроме того, качество и безопасность вакцины обеспечивается четырехступенчатой технологией очистки.

Как отметили в Центре им. Гамалеи, работа с правительством Бразилии, отдельными штатами и бразильской компанией Uniao Quimica будет продолжена.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Вакцинация от коронавируса

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