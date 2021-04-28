В четверг завершается Московский международный кинофестиваль

Когда кинофестиваль длится неделю, он пролетает быстрее титров к фильму на ускоренной перемотке. 29 апреля жюри объявит победителей, а пока поговорим о том, кто стал героями и лицами 43-го ММКФ в 2021 году. О тех, благодаря кому запомнится этот киносмотр.

1 Кинорежиссер Брийянте Мендоса. Председатель жюри в этом году не смог приехать в Москву из-за положительного текста на коронавирус. Но высоких обязанностей с себя не сложил - отсматривает фильмы и принимает участие в совещаниях жюри удаленно.

Когда кинофестиваль длится неделю, он пролетает быстрее титров к фильму

2 Литовский актер Джеймс Тратас. В России более всего известен тем, что сыграл в картине "Движение вверх" Модестаса Паулаускаса. Джеймс Тратас в жюри впервые. При росте 1 метр 95 сантиметров возвышается надо всем и всеми - может хорошо разглядеть все, что происходит на фестивале. Да и сам он в центре внимания.

3 Кинорежиссер Алексей Федорченко. Его долгожданный фильм (работа велась несколько лет) "Последняя "Милая Болгария", в основу которого лег роман Михаила Зощенко "Перед восходом солнца" - в конкурсе ММКФ. Федорченко рассказывал, что задумал картину более 35 лет назад. Перед фестивалем стало известно, что Федорченко будет работать на Свердловской киностудии. А Свердловская область помогла ему с деньгами на фильм, в котором снимались уральские артисты. Над декорациями к картине трудился художник Алексей Максимов, с которым Федорченко делал "Войну Анны", а сейчас создает с ним и новый фильм "Большие змеи Улли-Кале".

4 Актер Тихон Жизневский. Получил премию "Аванс" журнала "КиноРепортер" которой награждают молодых талантов за яркие роли: Майора Грома, пожарного в картине "Огонь" и журналиста в сериале "Топи". Сейчас Жизневский снимается в фильме "Первый "Оскар" о военных кинооператорах. Получать приз Жизневский вышел весь в белом - дело происходило на "белой вечеринке". Но вышел - не совсем точно сказано. Его вынес на руках актер Юра Борисов, которого журнал "КиноРепортер" награждал премией "Событие года".

5 Актер Александр Петров. Сыграл свою первую роль на английском языке в греческом фильме "Человек Божий". Байопик о жизни православного святого, Нектария Эгинского режиссера Елены Попович вошел в конкурс ММКФ. "Я очень рад, что мой первый опыт съёмок на иностранном языке начался именно с этого фильма", - признался Петров журналистам.

6 Председатель Союза кинематографистов Сербии, продюсер, актер Милош Бикович. Вошел в жюри основного конкурса ММКФ. Рассказал на фестивале, что в последнее время основал вместе с итальянскими партнерами анимационную студию, где работает 100 человек, у него сейчас есть один проект, забота над которым подходит к концу, а также пять проектов, в разработке в Сербии и России. "Мое желание - организовать с помощью своих более опытных коллег возрождение сербского кинематографа", - сказал Бикович.

7 Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Он исполнил для фильма "Девятаев" песню "Любимый город может спать спокойно". И после его исполнения создатели фильма запускают акцию #споемвместе ко Дню Победы. Пользователи смогут записать свою версию легендарной песни, которую исполнял Марк Бернес и попасть в клип вместе с популярными российскими исполнителями. В фильме песню напевает герой Павла Прилучного.

8 Актриса Мерьем Узерли. Известна по роли Хюррем Султан в масштабном турецком сериале "Великолепный век". На ММКФ представляла турецкий фильм "Улей" режиссер Эйлем Кафтан, вошедший в программу "Специальные показы" Мерьем запомнилась тем, что затмила многих на красной дорожке и в интервью выразила желание сниматься в российском кино.

9 Режиссер монтажа Франсуа Гедижье. Принимал участие в работе бизнес-площадки ММКФ. Он трудился над такими картинам, как "Танцующая в темноте" (Ларс фон Триер), "Синонимы" (Надав Лапид), "Королева Марго" (Патрис Шеро). Рассказал слушателям, в частности, что в наше время "больше стоит бояться "Нетфликса", а не пандемии. Ведь еще немного, и не пошли бы мы ни в какое кино, а так и засели бы перед домашними экранами".

10 Продюсер Стивен Мао. Известен по фильмам "Грязь", "Воспитательница" и другим. Также работал на бизнес-площадке, как член жюри питчинга полнометражного кино. Потом сказал, что все проекты были сильными, и выбрать было непросто. Он также принял участие в круглом столе, где регионы России представляли свои возможности для киносъемок. "Прекрасные локации, удивительное этническое многообразие, фактурные лица!", - сказал Стивен Мао.

11 Режиссер Александр Миндадзе. Его новый фильм "Паркет" - четвертый, который он снял, как режиссер, вошел в программу "Восемь с половиной фильмов". Поскольку картину ждали очень давно, на премьеру пришли поздравить мастера многие известные кинематографисты, а фильм стал одним из самых обсуждаемых на фестивале.

12 Режиссер Нигина Сайфуллаева. Единственная женщина в составе жюри нынешнего ММКФ - приняла участие в дискуссии "Современный кинематограф. Время женщин", где рассказала, с какими сложностями встречается женщина-кинорежиссер, если еще к тому же у нее есть маленькие дети. На киносмотре стало известно, что после работы в жюри Нигина начнет подготовку к съемкам своего нового четырехсерийного проекта, сценарий которого она написала со своим уже постоянным соавтором Любовью Мульменко.

13 Директор по связям с общественностью ММКФ, а также отборщик фестиваля Петр Шепотинник. Его картина "Хуциев. Мотор идет!" была признана лучшим документальным фильмом на кинопремии "Ника", которая в этом году проходила в то же время, что и ММКФ. Но поздравления Шепотиннику продолжились и на фестивале.

14 Актрисы София Лебедева и Линда Лапиньш. Первая сыграла главную роль в сериале "1703" Сергея Сенцова. Вторая - в сериале "Коса" Игоря Волошина. Оба проекта вошли в программу "Первая серия. Дубль второй" и доказали, что российские сериалы ничуть не уступают сегодня мировым, и к тому же по авторскому режиссерскому видению и актерской работе смотрятся лучше, чем некоторые полнометражные картины.

15 Таксист Виктор Торопцев. Реальный герой фильма "Амурская Голгофа" режиссера Юлии Серьгиной из конкурсной программы документального кино. Торопцев - житель вымирающего города на Дальнем Востоке -заводит Youtube-канал "Витёк Live", чтобы стать "главным народным журналистом" в регионе и сплотить вокруг себя земляков. Его масштабная цель - превратить свой город и всю Россию в Рай на земле.