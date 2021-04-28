В Генпрокуратуре сообщили о снижении уличной преступности в России

В России произошло снижение числа грабежей и в целом уличной преступности. Об этом говорится в опубликованном Генпрокуратурой аналитическом обзоре состояния преступности за первый квартал этого года.

"В стране продолжает снижаться число грабежей (-25,2 %, 7,8 тысячи) и разбоев (-19,3 %, 1,1 тысячи)", - следует из документа.

Жители республик Тыва (21,4), Карелия (15,1) и Челябинской области (12,7) в текущем году были наиболее подвержены таким посягательствам (в расчете на 100 тысяч населения). Большинство грабежей (5,9 тысячи) и разбоев (645) совершены в общественных местах, в том числе на улицах (2,6 тысячи). В целом массив уличной преступности относительно сопоставимого периода предшествующего года сократился на 14,7 % и не превысил 72 тысяч.

Как отметили в Генпрокуратере, за более продолжительный период статистика свидетельствует не только о заметном уменьшении абсолютного числа преступлений, совершенных на улицах, но и о сокращении их удельного веса в общем массиве выявленных преступлений: за пять лет - с 20,1 % до 14,3 %.

"Каждое четвертое уличное преступление (-21,6 %, 20,2 тысячи) - кража; каждое пятое связано с нарушением правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию (+0,9 %, 13,2 тысячи), и с незаконным оборотом наркотиков (-1,3 %, 13,4 тысячи)", - подчеркнули в надзорном ведомстве.