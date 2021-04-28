В Госдуме прокомментировали резолюцию ЕП об остановке "Северного потока - 2"

Резолюция Европарламента с призывом о приостановке строительства газопровода "Северный поток - 2" является политической игрой и не соответствует интересам граждан европейских стран. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя выступление верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля на заседании Европарламента.

"Это заявление не вызывает удивления. Другой вопрос, как поведут себя европейские политики, - заявил депутат в интервью RT. - А избиратели с недоумением следят за этим, не понимая, почему они должны из своего кармана оплачивать чьи-то политические игры".

Напомним, что даже в случае принятия резолюции Европарламентом, она будет носить лишь рекомендательный характер. "Северный поток - 2", как признал сам Боррель, является частным проектом.