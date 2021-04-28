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28.04.2021 21:28
Рубрика: Власть

В Госдуме прокомментировали резолюцию ЕП об остановке "Северного потока - 2"

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Резолюция Европарламента с призывом о приостановке строительства газопровода "Северный поток - 2" является политической игрой и не соответствует интересам граждан европейских стран. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя выступление верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля на заседании Европарламента.

Фото: Aксель Шмидт/ РИА Новости
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"Это заявление не вызывает удивления. Другой вопрос, как поведут себя европейские политики, - заявил депутат в интервью RT. - А избиратели с недоумением следят за этим, не понимая, почему они должны из своего кармана оплачивать чьи-то политические игры".

Напомним, что даже в случае принятия резолюции Европарламентом, она будет носить лишь рекомендательный характер. "Северный поток - 2", как признал сам Боррель, является частным проектом.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Международные организации Европейский союз Европарламент Газопровод "Северный поток-2"

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