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28.04.2021 13:40
Рубрика: В мире

В Италии создали первый пиццамат

Текст: Нива Миракян (Рим)
У итальянских пиццайло появился шустрый конкурент - автомат, готовый работать 24/7, на функционировании которого не способны отразиться даже самые жесткие антиковидные ограничения.
Фото: Нива Миракян Фото: Нива Миракян
Фото: Нива Миракян

Как ни странно, но именно Италия, которая годами добивалась того, чтобы техника приготовления пиццы от неаполитанских мастеров была внесена в список нематериального наследия ЮНЕСКО, создала пиццамат.

Фото: EPA-EFE/FABIO FRUSTACI
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Первый чудо-аппарат Mr.Go.Pizza установили в Риме на Площади Болоньи. С виду он напоминает автомат по продаже напитков и чипсов, но на самом деле внутри кроется целая лаборатория по созданию "королевы итальянской кухни".

Чтобы развеять сомнения будущих покупателей, создатели нового устройства выложили в Сеть подробное видео. В ролике показан миксер, который без участия человека готовит классическое тесто из воды и муки. Затем массу прессуют таким образом, чтобы получилась плоская и круглая форма пиццы. В соответствии с выбранным вкусом машина распределяет ингредиенты и начинается процесс выпекания при температуре 380°. Наконец, пицца помещается в картонную коробку и доставляется покупателю. На все про все уходит около трех минут.

Автомат предлагает на выбор 4 самых популярных варианта: "Маргарита", "4 сыра", "Дьявола" и "Панчетта". В зависимости от выбора покупателя, стоимость может варьироваться от 4,5 до 6 евро, что почти в два раза дешевле, чем в пиццерии.

Столь прагматичный подход к одному из главных национальных кулинарных шедевров возмутил многих итальянцев. По их мнению, это приведет к массовому закрытию ресторанов, которые и без того находятся на грани выживания, а также лишит работы сотни тысяч людей.

Сможет ли новинка прижиться в Италии - судить пока рано. До пандемии поход в пиццерию в кругу семьи или друзей был для местных жителей настоящим культом. Но за последний год итальянцы "научились" есть и пить из одноразовой посуды прямо на ходу. Так что не исключено, что пиццаматы станут в ближайшее время новым атрибутом их постпандемийной жизни.

В мире Европа Италия

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