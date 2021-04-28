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28.04.2021 12:58
Рубрика: В мире

В Каталонии отложат вакцинацию стариков ради полицейских

Текст: Юрий Когалов
Дальнейшая вакцинация пожилых людей старше 70 лет резко замедлится, а то и вовсе будет отложена в Каталонии. Как утверждают власти региона, на это шаг Женералитат будет вынужден пойти ради выполнения постановления суда, приказавшего увеличить процент привитых стражей порядка.
Фото: EPA-EFE/David Borrat Фото: EPA-EFE/David Borrat
Фото: EPA-EFE/David Borrat
Фото: REUTERS
Подходит ли "ЭпиВакКорона" для пожилых и как готовиться к вакцинации

Дело в том, что в Испании существует целый ряд правоохранительных органов: Национальная полиция, региональная, муниципальная, а также Гражданская гвардия. Первая и последняя подчиняются министру внутренних дел пиренейского королевства, региональная полиция - правительству автономии, муниципальная - мэриям городов. Естественно, власти уделяют больше внимания тем подразделениям, что находятся у них в подчинении. В итоге оказалось, что среди представителей корпуса "моссос" (каталонской полиции) привитых больше, чем в рядах служащих в регионе агентов Национальной полиции и Гражданской гвардии.

И Верховный суд Каталонии приказал Женералитату "без каких-либо оправданий" гарантировать "немедленную" вакцинацию сотрудников этих правоохранительных органов и в течение 10 дней довести количество привитых стражей порядка до того же уровня, что в корпусе "моссос".

"Мы подчинимся, но для этого мы будем вынуждены отложить вакцинацию людей старше 70 лет", - заявил советник по вопросам здравоохранения Жозеп Мария Аржимон. По его словам, выполнение судебного предписания нарушит установленный график вакцинации по возрастным группам.

Проблема заключается в том, что уколы пожилым людям делают при помощи препаратов Pfizer, Moderna или Janssen, а более молодые, в частности стражи порядка, получают вакцину AstraZeneca. Но из-за проблем с поставками последней, а также приостановки ее использования из-за риска образования тромбов ряду полицейских и гражданских гвардейцев до сих пор не сделали уколы, пишет El Mundo.

В мире Европа Испания Вакцинация от коронавируса

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