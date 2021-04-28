На побережье Иссык-Куля намерены открыть игорную зону. Законопроект, предполагающий создание специализированного административного района уже получил одобрение политического руководства страны. Власти республики полагают, что открытие казино в курортной зоне увеличит поток туристов и сборы в бюджет.

- Казино откроют не для граждан Киргизстана, а только для иностранцев, - заявил президент КР Садыр Жапаров. - Разве плохо, если в нашей стране останется больше денег туристов? Данная практика распространена во многих странах.

Как утверждает один из инициаторов законопроекта, парламентарий Бактыбек Турусбеков, документ разработан по предложению жителей Иссык-Кульской области. По его словам, в регионе прошли общественные слушания, и местные жители согласны открыть игорные заведения для иностранцев.

- Вырученные средства можно будет направить на поддержку социальных программ или реализацию инфраструктурных проектов, - полагает законодатель.

Законопроект между тем уже вызвал широкий общественный резонанс, в том числе в среде самих парламентариев. Некоторые депутаты полагают, что открытие игорной зоны приведет к росту преступности на иссык-кульском побережье. Их поддерживают представители духовенства. В правительстве Киргизии тем временем к идее открытия казино и букмекерских контор в определенных зонах относятся благосклонно. Чиновники склонны видеть в игорных заведениях источник поступлений в бюджет.

Кстати



Игорная деятельность, тотализаторы и букмекерские конторы запрещены в Киргизии с 2015 года.