В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса

Темпы вакцинации от коронавируса в России соответствуют востребованности гражданами, и они обязательно будут расти. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, темпы вакцинации будут наращиваться, будут расти", - сказал Песков​​​.

"В настоящий момент темпы вакцинации абсолютно соответствуют востребованности населения. Все регионы обеспечены вакцинами", - заверил представитель Кремля.

"Конечно, мы рассчитываем, что со временем спрос на эти вакцины будет расти и таким образом темпы вакцинации увеличатся. Кроме того, конечно, еще нельзя не учитывать уровень естественной иммунизации, то есть это те, кто столкнулся с этим вирусом и переболел", - уточнил Песков.