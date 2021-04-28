В Минске завершилась выставка-ярмарка "Отдых-2021"

В Минске прошла выставка-ярмарка "Отдых-2021". Из-за пандемии вместо фейерверка предложений летнего отдыха за рубежом упор сделали на внутреннем туризме. Модернизировали инфраструктуру многих знаковых объектов, создали новые точки притяжения - парки, санатории, дома отдыха, охотничьи хозяйства, агроусадьбы…

О предпочтениях россиян хорошо знает директор Национального агентства по туризму Павел Сапотько - он недавно вернулся из Москвы, где участвовал в презентации туристического потенциала Беларуси на выставке MITT 2021: "С нами хотят работать, к нам хотят ехать. Россиянам интересны такие объекты, как Брестская крепость-герой, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, мемориальные комплексы, памятные знаки и музеи в регионах".

Белорусов тоже ждут в России. Гендиректор Агентства по развитию туризма Калужской области Татьяна Каледина обозначила тренды: " Из-за пандемии люди хотят больше бывать на свежем воздухе, поэтому упор делаем на экологический туризм. Ждем белорусов в Калуге в новом комплексе Музея космонавтики. В первую очередь рассчитываем на автобусные туры и путешественников на личных автомобилях".