В парламент Болгарии внесли предложение о закупке "Спутника V"

Болгарские социалисты повторно внесли в парламент предложение о закупке российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Мы вновь внесли в парламент наше предложение обязать правительство приступить к переговорам об импорте "Спутника V", - объявила лидер соцпартии Корнелия Нинова на своей странице в Facebook. - Наверное, все вы видели позорные кадры выстроившихся в очереди личных врачей и нехватки вакцин".

Накануне в Софии произошла потасовка между медицинскими работниками и охраной регионального представительства министерства здравоохранения. Причиной послужило то, что к концу рабочего дня, когда врачи все еще ждали по 3-4 часа в длинной очереди, появился курьер Военно-медицинской академии, которого пропустили вперед всех.

Социалисты призывают власти республики отреагировать на наблюдающийся в стране хаос при распределении вакцин и нехватку препаратов.

К настоящему времени в Болгарии привито около 10 процентов населения. Общее число случаев заражения COVID-19 достигает 400 тысяч, летальных исходов - более 16 тысяч.