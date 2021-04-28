В Польше снесли памятник советским и польским воинам

Памятник советско-польскому братству по оружию демонтировали в центре города Чеховице-Дзедзице на юге Польши. Несмотря на попытки местных жителей спасти его, монумент срезали с постамента и перевезли на принадлежащую местным властям закрытую территорию.

Дискуссия о судьбе этого памятника велась много лет. Еще в 2009 году члены городского совета Чеховице-Дзедзице приняли постановление о сносе монумента и установке на его месте уничтоженного гитлеровцами памятника свободе. Но тогда мэр города проигнорировал решение, объяснив это тем, что оно нарушало российско-польское межправительственное Соглашение о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 22 февраля 1994 года. Все изменилось в 2014 году, когда на фоне политического кризиса на Украине ухудшились российско-польские отношения, а памятники борцам с фашизмом стали заложниками текущей политики. Тогда власти Польши объявили, что соглашение не распространяется на памятники, а в 2017 году в стране вступил в силу обновленный закон о декоммунизации, который предусматривает демонтаж из публичных мест памятников и мемориалов, отдающих "дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". После этого директор польского бюро по мемориальным вопросам Института национальной памяти Польши Адам Щивек сообщил "РГ", что, по мнению экспертов его бюро, должны быть демонтированы или избавлены от коммунистических символов более 200 памятников Красной армии. Одним из них, по решению региональных властей, должен был стать мемориал в Чеховице-Дзедзице.

Местные защитники памятника братству по оружию попытались спасти его, предложив изменить название на "Памятник погибшим на фронтах Второй мировой войны". Они также хотели воспользоваться прописанным в законе исключением, согласно которому к подлежащим сносу мемориалам не относятся монументы или части мемориальных комплексов, внесенных в реестр памятников архитектуры. Жители собрали подписи под петицией, в которой потребовали внести памятник в этот реестр, поскольку монумент стал постоянной частью городского пространства и имеет художественную ценность. "Чеховицкая скульптура - прекрасный и единственный в городе образец искусства социалистического реализма и в то же время эстетического монументализма, она является оригинальным произведением в лучшем стиле польской школы в этой области", - написал министру культуры Польши Петру Глиньскому возглавивший это движение депутат от партии левых Пшемыслав Коперский. Он также обращался к местному воеводе с просьбой задержать снос монумента до принятия решения о переименовании памятника и внесении его в реестр. Но в начале текущей недели памятник был демонтирован, а его защитников проигнорировали.

Жители Чеховице-Дзедзице установили памятник в 1953 году в благодарность за совместное освобождение от нацистов, но сегодня такие монументы в Польше - заложники политики

Памятник в Чеховице-Дзедзице представлял собой фигуры двух солдат - советского и польского, - освобождавших эти места от фашистской оккупации. За пять с лишним лет с 1939 года немцы уничтожили все польские школы, вывезли трудоспособное население на принудительные работы в Германию, организовали в городе концлагерь Tschechowitz-Dzieditz, в который свозили поляков со всей Силезии. 8 февраля 1945 года после тяжелых боев чеховицкий район был освобожден. В 1953 году благодарные местные жители установили на площади Свободы памятник, выполненный скульптором Станиславом Марчинувым.