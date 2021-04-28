В прокат выходит мультфильм, озвученный группой Little Big

Солисты Little Big Илья Прусикин и Соня Таюрская стали "голосами" нового мультфильм "Зверокрекеры", который выходит в прокат 1 мая 2021 года. Ведь артистизма авторам клипов Uno и Hypnodancer и прежде было не занимать.

В "Зверокрекерах" рассказана история об Оуэне, который живет обычной - достаточно скучной - взрослой жизнью. Потом вдруг узнает, что его дядя оставил ему в наследство цирк.

Но то, что могло бы стать спасением, оборачивается разочарованием: некогда успешный цирк разорен, а все животные исчезли. Но не все потеряно, поскольку Оуэн также становится обладателем коробочки с крекерами в форме зверят, и оказывается, что эти печенья - волшебные.

С помощью магии Оуэн и его любимые жена и дочка надеются создать самое удивительное цирковое шоу в мире, пока у них на пути не встает злобный и завистливый владелец популярной сети цирков Горацио.

Конечно, именно Илья Прусикин озвучил главного героя - Оуэна. А Софья Таюрская - его жену Зои.