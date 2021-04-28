Качество защиты интеллектуальной собственности в фармацевтике влияет не только на доступность эффективных лекарств для населения, но и в целом на инвестиционный климат в стране.

Тем не менее время от времени он обостряется, что приводит к громким судебным процессам. Как совершенствуются законы и нормативные акты в этой сфере, какие решения предлагаются? На вопросы "РГ" ответил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.

Григорий Петрович, как трансформировалась работа вашего ведомства в период пандемии?

Григорий Ивлиев: В этот период мы вынуждены были принять ряд мер, чтобы обеспечить наших заявителей своевременной регистрацией и не прекращать общение. Мы давно взяли курс на введение электронных сервисов, но в этот период пришлось быстрее перестраиваться, и мы ввели все возможности электронного общения с заявителями - простые и надежные. К сожалению, не все заявители оказались к этому готовы. Что касается перехода на удаленную работу, то она у нас практикуется уже много лет. Но на нее мы перевели только лучших экспертов, которые гарантируют высокое качество работы. На основе этого опыта мы быстро перевели экспертов, за редким исключением, на работу в удаленном доступе. За это время сроки обработки заявок только уменьшились, в условиях пандемии это оказалось удобным и для заявителей, и для нас. Госпошлина за заявку в электронном виде на 30 процентов меньше, и это тоже определенный стимул.

Конечно, пандемия создала определенные трудности. Поэтому было принято специальное постановление правительства, по которому заявитель мог подать ходатайство о продлении сроков, и они автоматически продлялись, при этом пошлина не взималась. Мы также предоставили возможность отсрочки ее уплаты. Этими льготами за прошлый год воспользовались несколько тысяч человек. Сейчас мы уже вышли на нормальный режим работы. Более того, в 2021 году мы вводим в промышленную эксплуатацию целый ряд государственных информационных систем на отечественном программном оборудовании. Они позволяют нам работать со всем мировым патентным фондом, всей научно-технической информацией мира. Это огромное количество данных, и все это описано не просто на уровне научных статей, а на патентном языке: там есть формула изобретения, реферат, обоснование, в медицинских патентах - данные клинических исследований, иногда многотомные. И вся эта информация доступна в электронном виде, с ней можно активно работать. Мы надеемся, что к концу года обеспечим свободный доступ к ней в льготном режиме.

Создание реестра Роспатента перенесет контроль за соблюдением интеллектуальных прав со стадии судебных разбирательств на этап введения препарата в гражданский оборот

Снизилась ли в этот период активность в сфере патентования в здравоохранении и фармацевтике или, наоборот, повысилась?

Григорий Ивлиев: Система нашего здравоохранения, как и всего мира, откликнулась повышением патентной активности - на 22 процента по сравнению с 2019 годом. Причем в Российской Федерации рост показали и отечественные, и иностранные заявители. Почему я делаю акцент на этом? Потому что в целом иностранцы за время пандемии стали подавать меньше заявок в наше ведомство. Конечно, пандемия стала для нас главным вызовом, поэтому мы ввели ускоренное рассмотрение заявок, которые касались борьбы с коронавирусом, которых было очень много. И не случайно результатом стало то, что Россия первой в мире запатентовала вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Сейчас программу ускоренного рассмотрения заявок мы расширяем и для других отраслей - робототехники, космической навигации и т.д.

Один из важных вопросов, о котором вы не раз говорили, - создание Единого реестра фармакологически активных веществ. Какие решения уже приняты и чего можно ждать от этого реестра?

Григорий Ивлиев: Прежде всего надо было определиться, что в этом реестре будет содержаться, в каком порядке должны подаваться туда сведения, как проводить экспертизы и т.п. Мы подготовили проект порядка ведения реестра, провели мероприятия, направленные на техническое обеспечение возможности его ведения. Они включали создание системы электронной подачи заявления о включении в реестр, системы делопроизводства самого реестра. По сути, это должна быть новая государственная информационная система, включающая важные сведения о химических соединениях, которые относятся к референтным патентам. Информация, в которой совмещено знание о патентных правах и о самом лекарственном препарате, позволит легко понимать, кому принадлежат права на него, на любой стадии: регистрации, закупок, контроля обращения и так далее. Порядок размещения в реестре добровольный. Сведения о патенте и о самом препарате будут размещаться, когда сам обладатель прав к нам обратится, представит всю необходимую информацию, а эксперты Роспатента тщательно проверят ее. Основные задачи реестра - облегчить правоприменение. Мы, по существу, перенесем контроль за соблюдением патентных прав со стадии судебного разбирательства, как это делается сейчас, на стадию выведения лекарственных препаратов в оборот. Это в интересах и правообладателей, и производителей лекарств-копий (дженериков). Обращение к реестру позволит быстрее осуществлять и судебную защиту прав. Если сейчас для этого нужно назначать сложную и дорогостоящую экспертизу, то при наличии реестра заинтересованные стороны - государственные органы, компании и суд - смогут обратиться к реестру и получить сведения, уже не требующие доказывания. Это даст возможность быстрее продвигать лекарственные препараты на рынок. Подобный реестр ведется во Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Но наш, конечно, будет ближе к нашим производителям. При этом не снимается с повестки дня и вопрос о создании Евразийского фармреестра для всех государств, входящих в Евразийский союз. Но если мы создадим российский реестр и он будет эффективен, то я не исключаю, что он будет востребован и странами ЕАЭС, и другими странами мира.

Минэкономразвития России и Роспатенту дано поручение проработать проект стратегического документа по защите интеллектуальной собственности. На какой стадии его выполнение?

Григорий Ивлиев: Мы глубоко удовлетворены, что вопросы интеллектуальной собственности подняты на правительственный уровень. Председатель правительства дал это поручение нескольким федеральным органам исполнительной власти. Возглавляет эту работу первый заместитель председателя правительства Андрей Рэмович Белоусов. Сейчас вырабатываются концептуальные, принципиальные основы новой стратегии. Созданы экспертные рабочие группы, мы собираем мнения и позиции бизнеса, изобретателей о том, какие регуляторные барьеры им мешают, как их снизить. Давайте подождем, пока эта работа завершится.

А есть ли примеры подобных стратегических документов в других странах?

Григорий Ивлиев: Стратегические документы приняты почти во всех странах мира. Есть очень детальные, есть более общие. Я, например, высоко оцениваю патентную стратегию Японии, которая была принята в начале нулевых годов, но каждый год корректируется. Хорошие стратегии разработаны в Республике Корея, в КНР. Они показали свою эффективность на практике.

22 процента - так выросла патентная активность в медицине в 2020 году по сравнению с 2019-м

Как строится международная деятельность Роспатента, активно ли вы сотрудничаете с зарубежными партнерами?

Григорий Ивлиев: Патентная система по своей природе интернациональна. ВОИС - это организация ООН, которая объединяет все страны мира, признающие патенты друг друга. На этом и построена мировая патентная система, когда выданный в одной стране патент признается в других странах через определенную процедуру, через совместную работу. Есть 28 основных международных договоров, которые регулируют полномочия стран в этой системе. Подав заявку, например, в Роспатент, вы можете получить защиту в неограниченном количестве стран мира. Заявитель указывает, в каких странах он хотел бы получить защиту, мы отправляем заявку в Женеву, и оттуда ее рассылают во все страны, которые укажет заявитель. Это касается и изобретений, и товарных знаков, и промышленных образцов, и географических указаний. Такая система позволяет легко выйти на мировую площадку. Мы работаем в тесном взаимодействии с ВОИС и активно участвуем во всех ее мероприятиях, выдвигаем свои инициативы. Одна из них - продвижение русского языка как официального языка этой организации на всех этапах принятия решения. Россия является председателем целевой группы по технологиям 3D, эти заявки мы принимаем с 17 января этого года по всем объектам интеллектуальной собственности с использованием этой технологии. Мы работаем и в организации БРИКС, формируем совместные позиции по вопросам интеллектуальной собственности и по некоторым из них выступаем не просто от своего имени, а от имени всех пяти стран. Как правило, мы включаем в наши сессии и конкретные вопросы, в том числе по фармацевтике. Например, очень важно было обсудить вопрос о заявках на изобретения, которые представляют собой композицию разных веществ. Мы договорились, что они будут регистрироваться очень осторожно - только если есть существенные технические результаты.

Вы имеете в виду так называемые "вечнозеленые" патенты, когда незначительные изменения в составе уже запатентованного лекарства или расширение показаний к его применению выдаются за новое изобретение?

Григорий Ивлиев: Да, проблема "вечнозеленых" патентов всех волнует, и, похоже, она сама уже "вечнозеленая", обсуждается многие годы. Действительно, определить ту грань, где необходимо выдавать патент и где он не выдается, потому что там нет изобретения, не всегда просто. Важный шаг мы сделали в 2018 году, когда изменили правила регистрации изобретений в отношении лекарств. Решили, что композиции веществ, устройства, комплексы мы регистрируем только тогда, когда абсолютно точно уверены, что полученный результат очень существенный, что это действительно изобретение, которое дает новый импульс, продвигает науку, повышает технологический уровень, а не просто небольшое улучшение, не имеющее принципиального характера. Сейчас мы подготовили изменения в правила рассмотрения документов, являющихся основой для регистрации изобретений. Они будут касаться кристаллических форм - солей, аморфов, полиморфов. Будем практиковать очень взвешенный и осторожный подход при выдаче этих патентов. Прогресс нельзя остановить и сказать, что мы не регистрируем подобные изобретения. Оно может быть связано с референтным патентом, но может иметь и огромное самостоятельное значение. Изменения, которые мы предложили и которые Минэкономразвития России сейчас рассматривает, многократно обсуждались с фармпроизводителями - и с европейскими, и с российскими. И надеемся, что мы нашли консенсус, который продвинет нас в решении проблемы "вечнозеленых" патентов. Я думаю, такой подход необходимо закрепить нормативно и реализовать в обычной практике.