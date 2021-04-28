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28.04.2021 17:34
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре прокомментировали "убийство" коронавируса за секунду

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Для коронавируса, как и для других вирусов, губительны высокие температуры. Это не является сенсацией. Как пояснил "Российской газете" ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, эксперименты по воздействию высоких температур на коронавирус проводились и ранее, в том числе в России. Но при этом, как подчеркнул эксперт, речь не идет о нейтрализации коронавируса в живом организме. Ведь в жизни температуры свыше 70 градусов по Цельсию встречаются разве что в сауных и банях. Но человек там долго не может находиться.

Фото: iStock
Ученый раскритиковал статью об "убийстве" коронавируса за секунду

В то же время, как ранее подчеркивала глава Роспотребнадзора Анна Попова, простое нагревание воды губительно для вируса. "Вирус не устойчив к воздействию температур, то есть кипячение убивает его мгновенно, как и многие другие вирусы", - пояснила Попова.

Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико уточнял, что многие микроорганизмы, в том числе новый коронавирус, погибают при воздействии ультрафиолета. "На этом основано, например, действие различных приборов для дезинфекции воздуха, применяемых в медицинских организациях, в общественных местах. Там используются аппараты на основе действия ультрафиолета", - уточнил ученый.

Ранее научный сайт Phys.org сообщил, что американские ученые выявили способ, который позволяет уничтожать коронавирус за секунду и даже еще быстрее. В качестве эксперимента ученые пропустили раствор, содержащий коронавирус, через трубу из нержавеющей стали, одна секция которой нагревалась.

Оказалось, что если раствор нагреть почти до 72 градусов по Цельсию в течение примерно полсекунды, титр вируса снизится в 100 000 раз, что уже достаточно для нейтрализации инфекции.

Как подчеркивает Лебедев, практическая польза от эксперимента может заключаться в том, что при проектировании систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха будут применяться более современные технологии.

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