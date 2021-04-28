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28.04.2021 18:35
Рубрика: Общество

Не поймать волну

В России снижается заболеваемость коронавирусом
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 93(8444)
Заболеваемость коронавирусом в России опустилась ниже порогового уровня. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на международном конгрессе по COVID-19.

Она пояснила, что показатель заболеваемости уже неделю не превышает шесть случаев на 100 тысяч населения в сутки. Пороговый уровень, определенный российскими учеными, составляет семь случаев на 100 тысяч.

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
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Попова обратила внимание, что впереди много праздничных дней, и призвала россиян соблюдать ограничительные меры во избежание новой вспышки. В Роспотребнадзоре уточнили, что сегодня по общему числу зарегистрированных случаев коронавируса Россия занимает 5-е место в мире, по числу заболевших на 100 тысяч населения - 70-е место, по числу смертности на 100 тысяч населения - 60-е.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опроверг сообщения о начале третьей волны COVID-19 в России. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неофициальные данные сообщило о начале в России третьей волны коронавируса. СМИ связало это с тем, что россияне больше не боятся заразиться. "О начале третьей волны COVID-19 в России говорить на данный момент времени абсолютно неверно - эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день остается стабильной и находится под полным контролем оперштаба", - цитирует сообщение ТАСС.

В ряде стран заболеваемость растет. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), наиболее сложная ситуация в Южной Америке и Европе. На пороге третьей волны оказалась Германия, где циркулирует британский штамм коронавируса и обсуждается вероятность объявления очередного локдауна, рассказал глава Международного информационного центра здравоохранения доктор Андреас Янсен.

Мутации нового штамма COVID-19, устойчивые к выработанным антителам, обнаружены в Индии, где резко выросло число смертей. Все граждане, которые прилетают в Россию из Индии, исследуются на коронавирус прямо в аэропорту. Тестирование проводится в два этапа: сначала экспресс-методом, а затем биоматериал направляется в лабораторию для проведения ПЦР-диагностики, пояснили в Роспотребнадзоре. "Мы это делаем, чтобы защитить россиян от рисков, которые возникают с каждой вновь обнаруженной мутацией вируса", - сказала Попова.

Она подчеркнула, что продолжаются тестирования россиян на COVID-19, изучаются популяции вируса, все это помогает предотвращать распространение новых штаммов.

Выявлять степень заразности коронавируса и различных его штаммов позволяет новая тест-система, разработанная в Институте эпидемиологии Роспотребнадзора. Ее диагностическая чувствительность - 100%, а времени на исследование требуется в 4-5 раз меньше. "Это первый в мире тест для количественного определения РНК новой коронавирусной инфекции. Он позволяет определить вирусную нагрузку в тестируемом образце", - уточнил директор института Василий Акимкин. Тест также позволяет прогнозировать течение заболеваемости. Сегодня он используется в больницах, аэропортах, применяется для исследований в очагах инфекции, помогает эффективно выявлять бессимптомных и малосимптомных больных, а врачам - правильно и своевременно назначить лечение для пациентов из группы риска.

Между тем

Если посмотреть на статистику, то никакой третьей волны заболеваемости коронавирусом в России сейчас нет. Цифры доступны всем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о публикации агентства Bloomberg по якобы неофициальной статистике правительства о третьей волне коронавируса. "Нет, вы видите цифры, они доступны всем", - опроверг Песков. "Оперативный штаб каждый день где-то в районе 11.00-11.30 публикует данные по количеству заболевших по России, по количеству заболевших по Москве, по количеству смертей, по количеству выздоровевших и выписавшихся из больницы", - заметил пресс-секретарь президента. Ни о какой другой "второй бухгалтерии" речи идти не может, добавил он. Иные утверждения "абсурдны и не соответствуют действительности", подчеркнул Песков.

Подготовила Кира Латухина

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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