В России стало меньше проблемных домов

Количество проблемных домов, появившихся в стране в первом квартале нынешнего года, вдвое меньше, чем в первом квартале 2020 года, сообщает Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства.

За первые три месяца 2021 года в Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО) были включены 159 строящихся жилых домов. Это значительно меньше, чем в прошлом году, когда в ЕРПО было включено 384 здания.

Ведение Единого реестра началось с июля 2019 года, и в конце 2019 - начале 2020 года шло его активное формирование, отмечают в Фонде защиты прав дольщиков. В этот период в ЕРПО было включено наибольшее количество проблемных объектов.

Во втором квартале 2020 года для поддержки строительной отрасли в пандемию был введен мораторий на включение объектов в реестр. Если основания для включения в ЕРПО (просрочка более 6 месяцев по завершению строительства или передаче квартир гражданам, банкротство застройщика) возникли после 2 апреля 2020 года, то такие застройщики не включались в реестр во II-IV квартале 2020 года. "Таким образом, они получили дополнительное время на то, чтобы нарастить темпы работ или завершить строительство. После 1 января 2021 года объекты, по которым застройщик не выполнил своих обязательств, были включены в ЕРПО", - добавили в фонде.

Решением проблем с большинством недавно включенных в реестр домов занимаются регионы. Но 21 дом по ходатайству регионов уже включен в работу фонда. Эти дома при наличии комплекта документов и софинансировании со стороны регионов будут рассмотрены Наблюдательным советом, который определит, будут ли дома достроены или же дольщикам нужно выплатить компенсации.

Растет число домов, которые строятся с применением счетов эскроу, отмечают в Фонде. Если в начале 2020 года было 27% таких строек, то сейчас уже 61% (5,2 тысячи домов из 8,5 тысяч строящихся). Этот механизм гарантирует дольщикам возврат средств в случае нарушения сроков строительства и банкротства застройщика.

В реестре проблемных домов сейчас числится 2882 дома. Проблемные здания есть в 73 регионах у 1100 застройщиков. Права дольщиков 51,3% этих объектов восстанавливаются за счет средств регионов (1478 домов). 48,7% домов занимается Фонд защиты прав дольщиков (1404 дома). Из них 382 дома решено достроить, по 274 домам будут выплачиваться компенсации покупателям, еще 748 объектов находятся на рассмотрении фонда. В начале года в реестре проблемных были 2905 домов.