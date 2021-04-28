В России упрощается использование маткапитала

Упрощаются условия рефинансирования ипотечного кредита, на погашение которого были направлены средства материнского капитала. Постановление правительства об этом вступило в силу сегодня.

Из правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий исключено положение о том, что в течение 6 месяцев после погашения ипотеки с помощью нового кредита заемщик обязан оформить жилое помещение в общую собственность семьи владельца сертификата.

Проект постановления в марте разработал Минтруд.

Ранее существовало правило, по которому владелец сертификата обязан был оформить жилое помещение, приобретенное с использованием средств маткапитала, в общую собственность владельца сертификата, его супруга и детей в течение 6 месяцев после полной выплаты задолженности по кредиту или после снятия обременения с купленного жилья. При этом надо было указать доли каждого из собственников.

Из-за этой обязанности банки никак не хотели рефинансировать ипотечные займы на приобретение жилья, где использовался и маткапитал. Поэтому Минтруд и предложил перенести обязательное условие, по которому жилое помещение оформляется в собственность, на этап полного погашения займа, предоставленного последующим кредитором, а не сразу после погашения первого займа.