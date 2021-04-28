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28.04.2021 20:50
Рубрика: Общество

В РПЦ напомнили, какие продукты можно освящать на Пасху

Текст: Владимир Емельяненко
Освящать на Пасху можно все продукты, которые используются для праздничной трапезы, - куличи, яйца, пасхи. Освящать эти продукты, как и другую снедь, как рассказал настоятель московского храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, протоиерей Павел Великанов, нужно в субботу после Божественной литургии. Однако освящать их могут только служители Русской православной церкви.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При этом, как сообщил настоятель московского храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, протоиерей Павел Великанов, "этот процесс предполагает единение людей". Также он отметил "мы все-таки не просто хотим, чтобы качество нашего пищеварения при освящении продуктов выскочило на космический уровень, а мы хотим, чтобы через совместное вкушение продуктов мы стали ближе, дружнее и любовнее друг к другу", - сказал протоиерей Павел Великанов, которого цитирует официальный сайт РПЦ.

Фото: Георгий Зимарев/ РИА Новости
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Великанов также рассказал, что в Греции на Пасху повсеместно можно попробовать приготовленного барашка. По словам священнослужителя, это является своего рода продолжением ветхозаветной традиции. Он напомнил, что для пасхальной трапезы есть молитва на освящение мяса. При этом, по церковной традиции в храм не следует нести мясо и мясную продукцию. Их можно освящать только во дворе храма.

Чуть раньше Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору продуктов к Пасхе. В ведомстве рекомендуют обращать внимание на дату производства, сроки годности и условия хранения, а также на сведения об изготовителе. При приобретении кулича дается совет обратить внимание на его верхушку - она должна быть сухой. Если она подмокла, продукт может оказаться испорченным. Кроме того, на куличе не должно быть подгоревших мест и пустот.

Покупая яйца к Пасхе, стоит обращать внимание на дату их сортировки и внешний вид. Они должны быть гладкими, иметь правильную форму, на скорлупе не должно быть повреждений.

Общество Религия Празднование Пасхи

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