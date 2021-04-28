В Швеции после прививок от коронавируса умерли почти 190 человек

С начала вакцинации в Швеции после прививок от коронавируса умерли 182 человека. Об этом сообщило Агентство медицинских продуктов Швеции, уточняя, что речь идет о всех видах вакцин, которые используются на территории королевства.

При этом власти не связывают смерти пациентов с тем, что им были сделаны прививки. Все умершие люди были старше 80 лет. "Мы не увидели никаких признаков того, что существует связь между этими смертями и прививками. Но есть и исключения. Это прежде всего два случая образования тромбов и резкого снижения уровня тромбоцитов, в результате которых умерли люди. По этим случаям очень велика вероятность, что они связаны с вакцинацией", - заявили в Агентстве.

Напомним, что в Швеции людей вакцинируют прививками AstraZeneca, Moderna, Phizer BioNTech.