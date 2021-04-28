В Совете Федерации предложили установить в России День отца

День отца в России предлагают установить члены комитета Совета Федерации по социальной политике и комитета по конституционному законодательству и государственному строительству. Инициативу выдвинули сразу несколько сенаторов, организаций и членов Общественной палаты России, принимающих участие в "круглом столе" в Совфеде на тему "Актуальные вопросы взыскания алиментов в пользу несовершеннолетних: проблемы и пути решения".

По замыслу авторов инициативы, День отца должен укрепить престиж отцовства и подчеркнуть важную роль мужчины в воспитании ребенка.

Идея об установлении Дня отца в стране не нова. Ее высказывали разные общественные и политические деятели, например, в 2018 году глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. Совсем недавно с этой же идеей выступила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.

Однако еще в 2018 году Госдума отклонила законопроект о Дне отца из-за возражений сенаторов и управленцев. Тогда отрицательные отзывы на законопроект, предлагавший установить в России новый общенациональный День отца, представили федеральное правительство, государственно-правовое управление президента России и Совет Федерации. Их замечания свелись к тому, что такой праздник должен быть установлен нормативным правовым актом президента Российской Федерации.

Теперь инициаторы установления Дня отца рассматривают возможность прямого обращения к президенту России Владимиру Путину.